Kaczyński: Pokazaliśmy, że Polskę można zmieniać

- Dobra zmiana następuje, to co zapowiadaliśmy, robimy - powiedział w rozmowie z TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jako "największe osiągnięcie" dwóch lat rządów PiS wskazał "przełamanie niemożności". Pytany o rekonstrukcję rządu, poinformował, że będzie "troszkę" odłożona w czasie, a personalia poznamy w grudniu. Jarosław Kaczyński odniósł się także do wydarzeń w czasie Marszu Niepodległości.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Pawel Wisniewski /East News

- Pokazaliśmy, że Polskę można zmienić. To, co wydawało się niemożliwe, zostało zmienione. Mamy jeszcze wiele przed sobą - mówił. W tym kontekście Jarosław Kaczyński wymienił m.in plan Morawieckiego i "wiele kwestii gospodarczych". - Do doskonałości jeszcze daleko, trzeba jeszcze wiele zmienić - podkreślił.



Jarosław Kaczyński potwierdził, że to on wymyślił program "500 plus".



- Mieszkanie plus to będzie prawdziwy przełom w życiu Polaków - stwierdził. Realizacja tego programu ma być, według Kaczyńskiego, najważniejszym zadaniem na kolejne lata rządów.

Reklama

Na pytanie, co się dotychczas nie udało, prezes PiS stwierdził, że "klęski nie ponieśliśmy". - Dalej mogłyby pójść zmiany w polityce zagranicznej - wymienił.



Zaznaczył, że "tempo zmian jest zróżnicowane". - Wyraźnie idziemy do przodu - dodał.

Pytany o to, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą procedowane ustawy o KRS i SN, powiedział, że jest "prawie pewien", że tak będzie.

Kaczyński zapowiedział, że rekonstrukcja będzie odłożona "troszkę" w czasie. - Pani premier zaproponowała strukturalne zmiany w rządzie - poinformował.

- Ostateczne decyzje co do personaliów będą podjęte w ciągu niedługiego czasu, pewnie dowiemy się o nich w grudniu - dodał.



Prezes PiS był też pytany o wydarzenia na Marszu Niepodległości. - Doszło do incydentów skrajnie niefortunnych, to był margines marginesu; bardzo prawdopodobna jest prowokacja - powiedział.