Kaczyński przed wyborami samorządowymi "zbuduje specjalną strukturę"

O wyborach samorządowych i rozbudowie struktur partii rozmawiał w niedzielę we Wrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński z działaczami regionu dolnośląskiego. Spotkanie prawie trzystu działaczy Prawa i Sprawiedliwości było zamknięte dla mediów.

Zdjęcie "Prezes PiS zapowiedział zbudowanie specjalnej struktury, której zadaniem będzie przygotowanie partii do wyborów samorządowych" /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Szef wrocławskiego PiS poseł Piotr Babiarz poinformował po spotkaniu, że było ono poświęcone przede wszystkim wyborom samorządowym i proponowanym zmianom w ordynacji wyborczej.

"Prezes PiS zapowiedział zbudowanie specjalnej struktury, której zadaniem będzie przygotowanie partii do wyborów samorządowych. Chodzi o wyłonienie koordynatorów od poziomu wojewódzkiego do poziomu okręgów wyborczych do sejmików. To jest podstawowe zadanie, które będziemy musieli wykonać" - podkreślił Babiarz.

Jak dodał, kolejnym tematem była konieczność rozbudowania struktur partii w terenie.

"Prezes PiS mówił, że jeśli chcemy wyłonić kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów z naszych struktur to musimy zwiększyć liczebność. I to jest kolejne zadanie dla lokalnych struktur na najbliższy okres" - zaznaczył poseł.

Według niego sporo czasu - podobnie jak na spotkaniach w innych regionach - poświęcono rozmowie na temat proponowanych zmian w ordynacji wyborczej do samorządu. Chodzi m.in. o wprowadzenie większej przejrzystości poprzez monitoring i przezroczyste urny oraz o kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów.

"Padały pytania, czy pójdziemy dalej i będziemy również wybierali starostów w bezpośrednich wyborach, ale deklaracja była jasna, że +nie+. Rozmawialiśmy też o funkcjonowaniu samorządów np. na temat sposobu odwoływania organów wykonawczych przez organy stanowiące. To raczej się nie zmieni" - powiedział Babiarz.

Dodał, że w dyskusji pojawił się też wątek dotyczący koncentracji różnych mediów przez jednego właściciela.

"Chodzi o to, by przeciwdziałać komasowaniu różnych mediów np. elektronicznych, pisanych i internetowych przez jednego właściciela. To zjawisko niebezpieczne i ma ono teraz miejsce" - powiedział Babiarz.

Podczas przyjazdu Kaczyńskiego przed budynkiem gdzie odbywało się spotkanie protestowało kilkadziesiąt osób, które trzymały transparenty z napisami "KOD Wrocław" oraz "Obywatele RP". Po rozpoczęciu spotkania protestujący rozeszli się.