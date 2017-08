- Wierzę, że w ósmą rocznicę tragedii staną tu pomniki i usłyszymy ostateczną odpowiedź ws. katastrofy. Wtedy - po 96 marszach, a ofiar było przecież 96 - będziemy mogli powiedzieć "kończymy" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Marcin Obara /PAP

- Kończymy, bo zwyciężyliśmy, ale póki nie zwyciężymy, to nie skończymy i nikt nie zdoła nam w tym przeszkodzić - zaznaczył Kaczyński.



- To nie my chcemy dzielić Polaków, odbierać prawa do demonstracji, modlitwy; to inni próbują organizować nasz kraj tak, by jedna jego część miała prawa, a inna, większa, dużo większa nie miała praw - mówił prezes PiS. - To się nie uda - dodał.

Na początek wystąpienia prezes PiS zwrócił uwagę, że Marsz Pamięci przeszedł w ciszy i wydawało się, że "to może zapowiedź jakiejś dobrej zmiany, na którą liczymy, której chcemy".