Kaczyński: To pewnego rodzaju przewietrzenie

- Wybory samorządowe są bardzo ważne, ich wyniki będą miały odzwierciedlenie w kolejnych wyborach parlamentarnych, więc od nich należy rozpocząć przygotowania - podkreślił podczas wtorkowego spotkania z częścią mazowieckich struktur PiS prezes partii Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Jarosłw Kaczyński: Wybory samorządowe bardzo ważne, od nich należy rozpocząć przygotowania /Jan Bielecki /East News

Lider Prawa i Sprawiedliwości spotkał się we wtorek ze strukturami swej partii z okręgów: siedleckiego, płockiego i radomskiego. W dyskusji uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński oraz szefowie lokalnego PiS w Siedlcach - minister energii Krzysztof Tchórzewski, w Radomiu - wiceszef klubu PiS Marek Suski oraz w Płocku - senator Marek Martynowski. Relację ze spotkania zamieszczono na profilu PiS na Twitterze.

Spotkanie poświęcone było m.in. wyborom samorządowym, które powinny się odbyć jesienią przyszłego roku. Szef Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że będą one bardzo ważne i od nich należy rozpocząć przygotowania do kolejnych starć wyborczych. "Wyniki w wyborach samorządowych będą miały odzwierciedlenie w kolejnych wyborach parlamentarnych" - ocenił Kaczyński.

Odnosząc się do planów ograniczenia - do dwóch kadencji - możliwości sprawowania mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta, lider partii rządzącej przekonywał, że rozwiązanie to ma służyć "zmianie sytuacji w samorządach". "To pewnego rodzaju przewietrzenie" - dodał Kaczyński.

Wyraził przy tym nadzieję, że powołani niedawno w każdym województwie i okręgu pełnomocnicy PiS ds. wyborów samorządowych będą mieli "dużo energii i siły do działania". Przypomniał, że nowa struktura partii ma zająć się m.in. ewidencjonowaniem oraz przygotowaniem kandydatów do wyborów. Zaznaczył przy tym, że "warunkiem sukcesu jest zaangażowanie wszystkich, nie tylko wybranej struktury".

Odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy o sieci szpitali, Kaczyński wyraził pogląd, że sieć "uniemożliwia przejęcie służby zdrowia przez placówki prywatne".

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy dotyczący utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Przewiduje on, że w sieci będą mogły znaleźć się placówki mające od co najmniej dwóch lat umowę z NFZ oraz dysponujące izbą przyjęć, albo szpitalnym oddziałem ratunkowym (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne). Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ.