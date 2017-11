Kaczyński wzywa do modlitwy przeciw totalitaryzmowi

"Składając hołd naszym bohaterom, módlmy się o to byśmy jako naród, już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi" - to słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w liście skierowanym do uczestników Międzynarodowej Konferencji "Pamięć i nadzieja" w Toruniu.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński, PiS, prezes /AFP

Prezes PiS w swoim liście, odczytanym przez wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, przytoczył słowa Jana Pawła II wygłoszone 38 lat temu na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Papież-Polak stwierdził wówczas: "pragniemy ogarnąć uczuciem największej czci każde z tych zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu systematycznego zaprzeczenia człowieczeństwa".

Reklama

"Punktem wyjścia dla tych rozważań papieża-Polaka był - jak pamiętamy - heroiczny czyn św. Maksymiliana Marii Kolbe, który ofiarował się na śmierć głodową w zamian za zachowanie przy życiu nieznanego mu współwięźnia. To był wyjątkowy akt chrześcijańskiej miłości bliźniego. To było świadectwo wiary najwyższej próby. Ale ten jednostkowy, wielki duchowy triumf nad totalitarnym zniewoleniem ucieleśniał się w papieskim kazaniu niedającą się w praktyce ogarnąć różnorodność zwycięstw dobra nad skrajnym złem" - wskazał Kaczyński w liście, który podczas konferencji odczytał wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Jego zdaniem jedną z takich manifestacji "duchowej siły i wolności, dochowywania wierności wartościom" była postawa Sprawiedliwych - Polaków ratujących Żydów.

"Ich wybory były decyzjami heroicznymi. Choć wokół szalał terror, choć za pomoc bliźniemu żydowskiego pochodzenia groziła całej rodzinie zazwyczaj okrutnie zadawana śmierć. Sprawiedliwi - na przekór atmosferze strachu i niepewności - ratowali prześladowanych Żydów. Wielu z nich - jak choćby rodzina Ulmów czy rodzina Kowalskich, by odwołać się do najbardziej znanych przykładów - za tę solidarność z drugim człowiekiem płaciła najwyższą cenę" - przypomniał Kaczyński.

Lider PiS zwrócił uwagę, że te "liczne akty afirmacji człowieczeństwa w czasach dziejowego kataklizmu, jakim była II wojna światowa, czynią Sprawiedliwych naszymi bohaterami, nakazują nam pielęgnować pamięć o ich heroizmie oraz szerzyć przez pogłębianie wiedzy prawdę o nich, prawdę o faktycznych rozmiarach pomocy udzielonej Żydom przez Polaków".

Kaczyński odniósł się również do tego, że obraz ten jest cały czas, z różnych przyczyn, zafałszowany. Jego zdaniem głównie z racji wieloletniego hołdowania przez polski establishment "pedagogice wstydu" i wynikającego z niej prowadzenia polityki. Ocenił, że trzeba temu zjawisku nieustannie przeciwdziałać.

Prezes PiS podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli, dzięki którym możemy dziś oddawać sprawiedliwość Sprawiedliwym, a w szczególności organizatorom konferencji. Oddzielne podziękowania skierował do założyciela i dyrektora Radia Maryja i TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka za inicjatywę powstania kaplicy pamięci w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

"Składając hołd naszym bohaterom, módlmy się o to byśmy jako Naród, już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi" - zakończył Kaczyński.

W konferencji, która rozpoczęła się uroczystą mszą świętą uczestniczą m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta, szefowa kancelarii premier Beata Kempa, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin, jak również parlamentarzyści i przedstawiciele władz regionalnych i miejskich. Obecni są również świadkowie uratowanych przez naszych rodaków w czasie Holokaustu oraz przedstawiciele rządu i parlamentu izraelskiego, a także prezes fundacji "From The Depths" Jonny Daniels. W drugiej części konferencji spodziewana jest, ok. godz. 15, premier Beata Szydło.

Organizatorami konferencji są: Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość", działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z Fundacją "From The Depths", we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.