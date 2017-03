Kalinowski o Saryusz-Wolskim: Jego własne ego i ambicje wzięły górę

​- Już rok temu mówiłem, że Jacek Saryusz-Wolski wystartuje w najbliższych wyborach z list PiS-u. Natomiast nie sądziłem, że da się uwikłać w grę przeciwko kandydaturze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej i że będzie instrumentem w rękach Jarosława Kaczyńskiego" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł PSL Jarosław Kalinowski.

Zdjęcie Jarosław Kalinowski /RMF FM

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest dawno niewidziany, dawno niesłyszany europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski.

Reklama

Jarosław Kalinowski: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.

Panie pośle, PSL - członek Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej samej grupy, w której jest PO, prawda?

- Tak.

No to niech mi pan powie, z łaski swojej, i naszym słuchaczom, w co gra Jacek Saryusz-Wolski?

- To jest smutne dla mnie... myślę, że nie tylko dla mnie. (Jacek Saryusz-Wolski) to polityk o bardzo mocno ukształtowanej pozycji, i tu w kraju, z zasługami w procesie integracyjnym, bardzo mocną pozycję wypracował sobie także w Parlamencie Europejskim, bardzo szanowany, były szef komisji spraw zagranicznych - jednej z najbardziej prestiżowych, był szefem naszego klubu PO-PSL, którego żeśmy wspierali w sposób szczególny.

Tak, ale Platforma go nie wspierała, wie pan dokładnie, że on cały czas był sekowany przez Donalda Tuska.

- Ja nie widziałem, żeby ktoś był przez dwie lub trzy kadencje szefem klubu - był i był dobrym szefem klubu, dzisiaj też są bardzo dobrzy. Natomiast wracając do zasadniczego pytania...

No właśnie - w co gra Jacek Saryusz-Wolski?

- Dla mnie to jest o tyle smutne, bo mam nawet świadków, że rok temu już mówiłem, że widzę, że pan Jacek Saryusz-Wolski wystartuje z innych list niż PO w wyborach europejskich.

Mówiąc wprost - z list PiS-u?

- Z list PiS-u. Natomiast nie sądziłem, że da się uwikłać w tę grę przeciwko kandydatowi na szefa Rady Europejskiej, przeciwko kandydaturze Donalda Tuska. I że będzie instrumentem w rękach de facto Kaczyńskiego.

Ale PiS to odwraca...

... który jest gotowy zapłacić wielką cenę za to, żeby pomieszać szyki Donaldowi Tuskowi.

Ale PiS to odwraca - mówi tak: Jacek Saryusz-Wolski wzniósł się ponad partykularne, partyjne interesy i gotów jest służyć Polsce.

- Nie, nie, ja mam wrażenie, że akurat jego własne ego - pana Saryusz-Wolskiego - jego własne ambicje tutaj wzięły górę. I chyba jednak liczy na zapłatę ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jest to bardzo smutne, bo on w tym samym momencie daje zyski PiS-owi, daje zyski, i to duże, nawet jeżeli zostanie ministrem, jak to niektórzy mówią, to też uważam, że to będzie zysk dla PiS-u, nie tylko dla...

Wie Pan, że nie zostanie.

- Też mam takie wątpliwości, ale ja mówię "nawet jeżeli". Natomiast stracił bardzo dużo w ostatnich dniach - nie tylko w oczach polskich polityków w PE i obserwatorów tu w kraju, którzy nie popierają PiS-u i jego polityki w stosunku do Unii Europejskiej, ale stracił też w całym Europarlamencie.

Panie pośle, panie premierze, jest pan zbyt długo w polityce, by nie wiedzieć, że transfery w polityce są tak stare, jak polityka. A w jakich partiach był Radosław Sikorski....?

- Panie redaktorze, transfery są i dlatego mówiłem, że się nie dziwiłem, natomiast smutne to dla mnie, że dał się użyć jako instrument. Transfery są, natomiast te transfery - nawet jeżeli są - to nie mieszczą się w kategoriach moich moralnych funkcjonowania w polityce.

PSL udziela lekcji moralności w polityce. Zapamiętajmy tę datę.

- Mówimy o transferach.

Dobrze panie pośle, a tak serio - jeżeli Jacek Saryusz-Wolski - jak pan twierdzi - dał się użyć jako narzędzie, a jest zbyt szczwanym lisem, no to narzędzie w jakim celu? Co on z tego będzie miał?

- Ja nie wiem, co będzie miał. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że niektórzy obserwatorzy mówią, że może będzie ministrem spraw zagranicznych, a może przyszłym komisarzem. Na pewno byłby lepszy od obecnego ministra spraw zagranicznych pana Waszczykowskiego, bo jego poglądy są czasem zbyt konserwatywne jak dla mnie, także w spojrzeniu na UE. Saryusz-Wolski w porównaniu do Waszczykowskiego - to jest europejski polityk pełną gębą.

A byłby lepszym komisarzem niż pani Elżbieta Bieńkowska?

- Pani Bieńkowska jest - w mojej ocenie - nie tylko dobrym, ale bardzo dobrym komisarzem, także nie chciałbym w ogóle porównywać.

Co za niesłychana lojalność.

- No ma dzisiaj pan Jacek Saryusz-Wolski wadę, której już się nie pozbędzie - tę etyczno-moralną. Pan mówi, że transfery są normalne, ja pozostanę przy swoim, że nie jest to normalne.

Wkrótce cały zapis rozmowy.