Kamiński w RMF: Kaczyński premierem? "Ostatnia karta wyjęta z talii PiS"

"Życzyłbym sobie tego, żeby Jarosław Kaczyński zastąpił Beatę Szydło na fotelu premiera" – powiedział Michał Kamiński, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jego zdaniem, byłaby wtedy czytelniejsza sytuacja. "I tak Jarosław Kaczyński rządzi" – dodał przekonany o tym, że nie premier Beata Szydło, ale prezes PiS decyduje o roszadach w rządzie.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Adam Chelstowki /FORUM

Marcin Zaborski, RMF FM: Postawiłby pan dzisiaj duże pieniądze na to, że Jarosław Kaczyński zastąpi Beatę Szydło w fotelu premiera?

Michał Kamiński: Powiem panu tak - jako polityk opozycji i jako obywatel życzyłbym sobie tego. Wydaje mi się na dzisiaj, że Jarosław Kaczyński przy takiej niepopularności i też przy pewnej specyfice, którą ma jako polityk, będzie raczej obciążeniem tej ekipy, a nie jej atutem. Ale oczywiście nigdy nie wiadomo. Po drugie, jako obywatel życzyłbym sobie tego, bo to jest czytelniejsza sytuacja. I tak Jarosław Kaczyński rządzi - gdyby został premierem to ta sytuacja byłaby nareszcie normalna.

Ale można powiedzieć, że ma jeszcze czas, bo przecież nieraz porównywał się do Konrada Adenauera. Adenauer kanclerzem zostawał po siedemdziesiątce - jeszcze trochę czasu dla prezesa Kaczyńskiego.

- Wydaje mi się jednak, że Jarosław Kaczyński to nie jest polityk formatu Konrada Adenauera. Tym bardziej, że Konrad Adenauer przeprowadzał Niemcy od sytuacji niedemokratycznej do prawdziwej i kwitnącej demokracji, a Jarosław Kaczyński prowadzi nas w dokładnie odwrotną stronę.

A widzi pan w rządzie kogoś formatu premierowskiego poza Beatą Szydło? Kogoś, kto mógłby ją zastąpić?

- Myślę, że akurat najmniej premierowski format w tym rządzie ma sama pani premier. Ewidentnie premierem mógłby być... Wie pan, tylko, że ja może nie nadaję się do tego jako polityk, który jest...

Dlaczego nie? Zna pan tę ekipę bardzo dobrze, od lat.

- Powiem panu szczerze - na pewno myślę, że pani minister Rafalska jest dosyć niedoceniana w tym rządzie.

Czyli społeczną twarz rządu zrobimy premierem? 500+ jako sukces i teraz go wykorzystamy?

- Proszę zwrócić uwagę, że pani minister - ja się z nią nie zgadzam itd. - ale to jest osoba, która jednak nie jątrzy. O niewielu politykach PiS-u można tak powiedzieć, także zasiadających w tym rządzie. Drugą osobą, która jest na pewno taką w sensie wizerunkowym pozytywną jest oczywiście wicepremier Morawiecki. Ale wie pan - ja nie mam na to wpływu. Wiadomo, że dla tej ekipy moje rady... Zresztą nie mam ochoty ich udzielać i są niewiarygodne.

Ale rozumie pan, dlaczego premier dała sobie kilkanaście dni na to, żeby tę decyzję o wymianie ministrów ogłosić?

- Panie redaktorze, umówmy się, że pani premier sobie nie dała ani kilku, ani kilkunastu dni, ani nawet tysiąca dni, ani innych czasów na to.

Czyli prezes Kaczyński jej dał?

- W oczywisty sposób przecież rządzi Jarosław Kaczyński. Jak pani premier mówi, że ona podjęła jakąś decyzję na to jeżeli te decyzje nie dotyczą spraw technicznych i codziennych nawet ważnych, to jest jasne, że to...

I prezes Kaczyński lubi "ministrów z grilla"?

- Ja myślę, że Jarosław Kaczyński - jak wielu liderów, nie on jeden - lubi posługiwać się zasadą "dziel i rządź", tzn. lubi, aby każdy, kto dla niego pracuje miał poczucie, że ta fucha nie jest mu dana raz na zawsze. To jest dość racjonalne, powiem szczerze, u każdego lidera - nie tylko u Kaczyńskiego. Akurat z tego bym Kaczyńskiemu zarzutu nie czynił, bo ludzie są tylko ludźmi i ich trzeba czasem dyscyplinować.

To co się teraz dzieje w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego? W poczekalni na Nowogrodzkiej są tłumy czy raczej ministrowie chowają się po gabinetach?

- Myślę, że część ludzi na pewno na Jarosława Kaczyńskiego - my tego echa w prasie widzimy, bo te pogłoski prasowe nie biorą się jednak znikąd, one się muszą brać jeżeli nie z samej ambicji Jarosława Kaczyńskiego, w co ja jednak cały czas wątpię, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało: mnie się cały czas to nie skleja, żeby on został premierem, ale może się mylę. Wydawałoby mi się to dziwne. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jeżeli on zostanie premierem, to będzie oznaczało, że to już jest ostatnia karta wyjęta z tej talii Prawa i Sprawiedliwości.

Czyli że nie ma już żadnych asów w rękawie?

- Nie ma już żadnych asów w rękawie. Jeżeli nastąpi jakiś regres prędzej czy później w sondażach itd., już nie będzie można na nikogo zwalić. Jarosław Kaczyński weźmie na siebie całą odpowiedzialność, a on tego nie za bardzo lubi. Szczerze mówiąc - tu jest dla mnie słaby punkt. Ja sobie to tłumaczę tak, że to nie jest ambicja samego Jarosława Kaczyńskiego, chociaż on podejrzewam, że tak nawet obiektywnie nie może być zadowolony z Beaty Szydło, bo podejrzewam, że on nie za bardzo ma z nią o czym rozmawiać... Wydaje mi się, że część otoczenia Jarosława Kaczyńskiego na pewno pcha go w tę stronę, żeby został premierem.

Panie pośle, protest młodych lekarzy może skruszyć wysokie notowania rządu?

- Wie pan co? Ja myślę, że ja bym się w ogóle nieprzesadnie nie przejmował ani notowaniami, ani doraźnymi wydarzeniami. Ten rząd ma jasno określoną kadencję - ona będzie trwała jeszcze... To znaczy rząd - ta ekipa, bo rząd to może się zmienić w każdej chwili jeszcze trzy razy do wyborów. Ta ekipa ma dwuletnią kadencję i zobaczymy, co będzie pod koniec tej kadencji.

No tak, ale jest protest. Lekarze głodują, protestują. Co dla rządu to oznacza?

- Z całą pewnością ten rząd traci, kiedy konfrontację polityczną, w której on sobie radzi - niestety, przyznaję to, całkiem nieźle, przy słabości opozycji, kiedy ten rząd staje oko w oko z obywatelami, wtedy momentalnie cały urok opada. Z nich wychodzi ta straszna pogarda dla Polaków i arogancja. Ta seria nieszczęśliwych wypowiedzi pod adresem lekarzy: a to, że schudną, jak głodują, a to, żeby sobie wyjechali itd. pokazuje, jak ta ekipa, ekipa Prawa i Sprawiedliwości gardzi nami Polakami.

To oko w oko zderzyłem się z waszą deklaracją programową - Unii Europejskich Demokratów. Pamięta pan, co piszecie tam o młodych lekarzach?

- Nie pamiętam, przepraszam najmocniej.

Bo nie piszecie o nich nic.

-To trudno, żebym pamiętał.