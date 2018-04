Kancelarii Prezydenta: O zmianie konstytucji nie tylko elita

Kluczowe jest, przed potencjalną zmianie konstytucji wypowiadała się nie tylko elita, ale by była to "wypowiedź suwerena" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Powtórzył, że prezydent przedstawi w czwartek kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają rozważania.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się debata pn. "Wspólnie o konstytucji", która podsumuje dotychczasowe, organizowane przez Kancelarię Prezydenta spotkania regionalne dot. referendum ws. nowej konstytucji. Podczas debaty planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy.

"Dzisiaj prezydent o godzinie 11.00, w ramach debaty, w ramach swojego wystąpienia, ujawni kilka takich kwestii, które jego zdaniem wymagałyby rozważenia" - powiedział w czwartek w radiowej Jedynce Mucha, który jest również pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego ws. zmiany konstytucji.

Podkreślił, że ideą prezydenta jest, "żeby przed potencjalną zmianą konstytucji Polacy wypowiedzieli się co do tego, czy w ogóle takiej zmiany oczekują, w jakich ewentualnie zakresach, i żeby ta wypowiedź była wiążąca dla tych, którzy będą dalej ten projekt konstytucyjny prowadzić".

Zaznaczył, że "kluczowe jest to, aby nie wypowiadała się tylko elita, czy to elita konstytucjonalistów, czy część albo większość grona polityków, tylko żeby to była wypowiedź suwerena".

Pytany o to, ile może być pytań referendalnych, stwierdził, że "niewiele". "Chcemy, żeby to nie była rozbudowana ankieta, tylko około dziesięciu pytań" - dodał.

Proszony o określenie kiedy może dojść do referendum konstytucyjnego Mucha stwierdził, że "wiedza będzie rosła z dnia na dzień". "Jeżeli przyjmujemy, że referendum miałoby się odbyć jesienią tego roku, to procedowanie w Senacie (będzie) w lipcu". Dodał, że w sprawie terminu przeprowadzenia referendum jeszcze trwa dyskusja.

Prezydent Duda 3 maja ub.r. ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. Mówił, że chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r., albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada. W maju ub. roku również prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w konstytucji konieczne są zmiany. Prezes PiS wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe zarządza Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. W środę prezydent rozmawiał z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.