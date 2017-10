"Kandydaci na asesorów to ofiary wojny jaką KRS wytoczyła Ziobrze"

- To niewinne ofiary wojny, którą Krajowa Rada Sądownictwa wytoczyła ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze - tak decyzję KRS w sprawie niepowoływania asesorów sądowych skomentował we wtorek rzecznik MS Jan Kanthak.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz rzecznik ministra sprawiedliwości Jan Kanthak podczas konferencji prasowej w siedzibie MS /Leszek Szymański /PAP

W poniedziałek wieczorem rzecznik KRS Waldemar Żurek poinformował, że Rada postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Jak dodał wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono sprzeciw a było to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych. Chodzi o absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września br. odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości.

Kanthak, powiedział we wtorek w Polskim Radiu 24, że resort sprawiedliwości przyjął decyzję KRS "z zaskoczeniem, ale przede wszystkim z zasmuceniem". Jak zauważył, funkcja asesora, to "rozwiązanie szeroko stosowane w Europie". "Można powiedzieć, że to sędzia na próbę" - zaznaczył.

Odnosząc się do komentarzy, iż asesorzy to wyszkolona "armia ministra Zbiory", Kanthak powiedział, że takie opinie "należy włożyć między bajki", ponieważ - jak mówił - "kiedy ci ludzie zaczynali naukę, nie mogli wiedzieć, że ministrem sprawiedliwości zostanie Zbigniew Ziobro". "Ci ludzie są niewinnymi ofiarami wojny, którą rzecznik Żurek i większość KRS wytoczyła ministrowi (Ziobrze - red.)" - ocenił Kanthak.

"Ci ludzie, którzy mieli zostać asesorami, zdali egzamin w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; egzamin obiektywny, bezstronny, na który nikt nie miał wpływu, tylko ich wiedza - oni nikomu nic nie zawdzięczają, tylko sobie" - zapewnił. Jak dodał, ci ludzie zdecydowali się na na służbę państwu a teraz są ofiarami politycznej wojny i "totalnej opozycji ze strony Krajowej Rady Sądownictwa.

Na pytanie, co dalej z reformą wymiaru sprawiedliwości, Kanthak powiedział: "Ta sytuacja pokazała, jak ważne jest udemokratyzowanie wyboru członków KRS, (...) żeby sprawować bezpośredni nadzór nad działaniem tej jednostki".

Minister sprawiedliwości ocenił w poniedziałek wieczorem, że odmowa powołania asesorów sądowych świadczy o tym, że KRS wymaga zmiany. Wyraził nadzieję, że reformę umożliwią trwające rozmowy na temat prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Zdaniem Ziobry, decyzja KRS zablokowała "wkroczenie do polskich sądów młodości i profesjonalizmu". W jego ocenie, Radzie "chodzi o to, by toczyć walkę z realną reformą wymiaru sprawiedliwości".

Tyszka: To kompromitacja ministra sprawiedliwości

Do decyzji KRS odniósł się Stanisław Tyszka stwierdzając, że "kompromituje" ona ministerstwo sprawiedliwości i samego ministra. "Jeden z członków Kukiz'15, Tomasz Rzymkowski jest członkiem KRS, przed chwilą z nim rozmawiałem i on mówi, że ta sytuacja to totalna kompromitacja ministra Ziobro" - powiedział w "Sygnałach Dnia".

"Tomasz Rzymkowski rozpatrywał 67 podań dotyczących asesorów; z tego jedno spełniało wymagania formalne, ale ciekawostka: zaświadczenie od psychologa było z 2018 roku" - powiedział Tyszka. "To jest państwo z dykty, państwo z tektury, minister Ziobro przez dwa lata nie robił nic, żeby przyśpieszyć funkcjonowanie sądów" - uważa wicemarszałek. W jego opinii, "po prostu nie sprawdza się jako minister sprawiedliwości".

Wicemarszałek Sejmu wyraził nadzieję, że "dowiemy się czegoś więcej", ponieważ "zgrzyty na linii Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowa Rada Sądownictwa są dla ludzi niezrozumiałe". Przypomniał, że klub Kukiz'15 jest za tym, aby przeprowadzić gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości, "czyli tak, żeby sędziów wybierali obywatele, nie partyjni działacze".