Kantar Public: 37 proc. chce głosować na PiS, 22 proc. na PO

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar Public, ​37 proc. badanych, którzy deklarują chęć udziału w wyborach parlamentarnych, chce głosować na PiS - wynika z marcowego sondażu Kantar Public. Na PO chce oddać głos 22 proc., na Kukiz'15 - 6 proc., a na Nowoczesną 5 proc.

W porównaniu do badania Kantar Public sprzed miesiąca, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie zmieniło się, ale w tym samym czasie o 2 punkty procentowe wzrosło poparcie dla Platformy Obywatelskiej.

Poparcie dla ruchu Kukiz'15 oraz dla Nowoczesnej w porównaniu z lutym spadło w obu przypadkach o 1 punkt procentowy.

Poniżej progu wyborczego znalazły się w marcu: Sojusz Lewicy Demokratycznej z zadeklarowanym poparciem na poziomie 4 proc. (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z lutym), Polskie Stronnictwo Ludowe z 2 proc. poparciem (spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem) oraz Partia Razem z 1 proc. poparciem (spadek o 1 punkt procentowy) oraz partia Wolność z 1 proc. poparciem (taki sam wynik partia uzyskała w lutowym sondażu).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 20 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W badaniu przeprowadzonym w marcu 60 proc. Polaków potwierdziło gotowość do wzięcia udziału w wyborach. 28 proc. opowiedziało się za opcją "zdecydowanie tak", a 32 proc. za opcją "raczej tak". Co siódmy badany (15 proc.) stwierdził, że na pewni nie będzie brał udziału w wyborach, a 14 proc. zadeklarowało, że "raczej nie" zagłosowałoby w wyborach. 11 proc. Polaków wahało się, czy iść, czy nie iść do głosowaniu udzielając odpowiedzi "jeszcze nie wiem".

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, w marcu mniej osób zadeklarowało udział w wyborach - odnotowano spadek odsetka osób, które raczej oddadzą swój głos (o 10 punktów procentowych), natomiast odsetek zdecydowanych nieznacznie wzrósł (o 3 punkty procentowe). Jednocześnie zwiększył się odsetek osób, które nie planują udziału w wyborach (o 6 punktów procentowych). Zarówno w przypadku odsetka osób, które raczej nie oddałyby swojego głosu, jak i zdecydowanie nie zagłosowałyby w wyborach, wzrost wyniósł 3 punkty procentowe.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 9-14 marca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne określono dla grupy 614 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach. Badanie przeprowadzono techniką wywiadu bezpośredniego wspomagane komputerowo.