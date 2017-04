Karczewski: decyzję o reformie edukacji podjęto już trzykrotnie

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekonuje, że kolejne referendum ws. edukacji nie ma sensu. Tak na prawdę Polacy podjęli tę decyzję już trzykrotnie: w czasie wyborów prezydenckich 10 i 25 maja oraz parlamentarnych - 25 października 2015 r; To wtedy obywatele wypowiedzieli się na temat programów Andrzeja Dudy i PiS - zaznacza Karczewski.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Jakub Kamiński (PAP) /PAP

"Referendum ws. edukacji odbyło się już trzykrotnie tak naprawdę. Przypomnę daty: to 10 maja, 25 maja i 25 października; to wtedy Polacy wypowiedzieli się na temat programu - i Andrzeja Dudy i programu PiS. My mówiliśmy o likwidacji gimnazjów od wielu, wielu lat" - powiedział Karczewski na środowym briefingu w Senacie.

Według niego, "takie referendum miałoby sens, gdyby nie zostały podjęte ustawy, które już zostały podjęte". "Ja bardzo często spotykam się z samorządowcami, którzy już realizują nowy system edukacyjny. Więc teraz odwrócenie się od tego byłoby naprawdę bardzo niekorzystne i wprowadziłoby naprawdę duży chaos" - ocenił marszałek Senatu.

Jak podkreślił, jest "gorącym zwolennikiem" reformy edukacji, natomiast ocenia "bardzo krytycznie" pytanie, które zostało postawione we wniosku o referendum. "Bo to nie jest wprowadzenie reformy od pierwszego września, nie jest finał tego. To jest rozłożona na lata reforma edukacji, która została bardzo dokładnie przygotowana i skonsultowana" - powiedział Karczewski.

W miniony czwartek w Sejmie złożono ponad 910,5 tys. podpisów zebranych pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji.

Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pod koniec stycznia zawiązał się komitet referendalny, w skład którego weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum, m.in. ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", koalicji "Nie dla chaosu w szkole", Kongresu Kobiet, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i Inicjatywy Polska.

Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.