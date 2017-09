Karczewski deklaruje: Jestem jednym z kandydatów

- Decyzje, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy, są przed nami; jestem rozpatrywany jako jeden z kandydatów - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że jeżeli zostanie zgłoszony, taka decyzja zostanie przekazana opinii publicznej.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Jacek Turczyk /PAP

O swój ewentualny start Karczewski był pytany na środowej konferencji prasowej.

"Decyzje, co do kandydatury Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta Warszawy, są przed nami. Jestem rozpatrywany jako jeden z kandydatów, ale to - tak jak mówię - przed nami. Jeśli zostanę zgłoszony, wtedy wszystkich poinformujemy" - podkreślił Karczewski.

Marszałek na pytanie, czy będzie namawiał PiS do zmiany ordynacji wyborczej, odpowiedział: "na razie nie wiem nic o ordynacji wyborczej, jeśli będą jakiekolwiek propozycje, na pewno państwa poinformujemy".

Wcześniej w środę Karczewski mówił w radiu RDC, że PiS nie ma określonego terminu, kiedy przedstawi swych kandydatów w wyborach samorządowych. "Przypuszczam, że będzie to na przełomie roku" - dodał.

W mediach, w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenta Warszawy, pada też nazwisko wiceministra sprawiedliwości, szefa komisji weryfikacyjnej ds. stołecznej reprywatyzacji, Patryka Jakiego. "Nie wykluczam takiej możliwości" - mówił niedawno Jaki, pytany o ewentualny start.

Stanąć w wyborcze szranki zdecydował się już Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Jeśli chodzi o PO, to z rozmów PAP ze stołecznymi politykami tej partii wynika, że jej kandydatem na włodarza Warszawy będzie prawdopodobnie poseł, w przeszłości m.in. wiceminister spraw zagranicznych, Rafał Trzaskowski.

Karol Kostrzewa, Marta Rawicz