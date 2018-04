Karczewski: Kolejny Szczyt Parlamentarny B9 w Warszawie

Prawdopodobnie w czerwcu 2019 roku w Warszawie odbędzie się kolejny Szczyt Parlamentarny Formatu Bukareszteńskiego (B9) - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek, który wziął udział w środę w stolicy Rumunii w sesji otwierającej Szczyt Parlamentarny Formatu Bukareszteńskiego, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami znaczenie spotkań w ramach grupy B9.

"Jest to niezmiernie istotne i ważne, by również w wymiarze parlamentarnym, w formacie B9 spotykać się i rozmawiać o kierunkach rozwoju współpracy w dziedzinie obronności, a także o obecności i wzmocnieniu flanki wschodniej" - podkreślał Karczewski.

Jak zaznaczył, B9 "to nie jest szczyt i grupa, która jest konkurencją dla NATO". "Po to spotykamy się, by wzmocnić nasz sojusz, by wzmocnić Sojusz Północnoatlantycki, taki jest cel. Rozmawiamy też o naszej współpracy międzyparlamentarnej, odnosimy się też do sytuacji w naszym regionie i Syrii" - mówił.

"Rozmawialiśmy w kuluarach z przewodniczącymi i ustaliliśmy, że w przyszłym roku spotkamy się w Warszawie, zorganizujemy drugi już szczyt parlamentów grupy B9, najprawdopodobniej odbędzie się on w czerwcu" - poinformował marszałek Senatu.

Format Bukareszteński zakłada współpracę grupy państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ramach NATO ta grupa państw jest znana pod nazwą "bukareszteńskiej dziewiątki", a w jej skład wchodzą Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia.