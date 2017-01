Karczewski o Wałęsie: Miał już swój czas

Lech Wałęsa miał już swój czas; wystartował w wyborach prezydenckich, w których otrzymał nieco ponad 1 proc. Jestem przekonany, że teraz dostałby mniej więcej takie samo poparcie - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Lech Wałęsa nie wykluczył w czwartek, że wezwie dawnych działaczy Solidarności, by poparli zmianę działań obecnego związku i naprawę Polski. Ocenił też, że potrzebna jest zmiana rządu, którą powinno poprzedzić referendum z pytaniem, do jakich reform w kraju upoważnia wygrana w wyborach parlamentarnych.



Marszałek Senatu był w piątek pytany w TVP Info o ocenę tych słów. "Wałęsa miał już swój czas. Przypomnę, że wystartował w wyborach prezydenckich; otrzymał nieco ponad 1 proc. Jestem przekonany, że gdyby teraz wystartował, dostałby mniej więcej takie samo poparcie" - ocenił.



Dodał, że "to apel chybiony", bo są już osoby, które naprawiają Polskę.



Pytany o to czy wie, jaki będzie wynik badań grafologicznych części dokumentów z teczki TW "Bolka" znalezionych po śmierci gen. Czesława Kiszczaka, Karczewski odparł, że wciąż czeka na ocenę grafologów. "Nie mam żadnych przecieków w tej sprawie" - dodał. Karczewski podkreślił, że nie wierzy w zapewnienia Wałęsy, który podważa autentyczność podpisów.