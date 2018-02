Karczewski: PO pisze ustawę o IPN? To nie ma sensu

Niech PO nie zgłasza własnej nowelizacji ustawy o IPN, to naprawdę nie ma sensu. Jest dolewaniem oliwy do ognia - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Stanisław Kolwaczuk /East News

Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w niedzielę, że we wtorek PO złoży w Sejmie własny projekt nowelizacji ustawy o IPN. Jak mówił, celem projektu będą zmiany "w najbardziej krytycznych punktach, które budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej".

"Słyszałem, że dzisiaj PO ma zgłaszać nowelizację ustawy o IPN - niech nie zgłasza, to naprawdę nie ma sensu. To w tej chwili jest dolewanie oliwy do ognia" - powiedział w TVN24 Karczewski. Zaapelował też, by w tej sprawie poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. "Mam przekonanie, że orzeczenie TK otworzy nam pole do lepszej dyskusji" - podkreślił.

Zdaniem marszałka Senatu, wokół noweli ustawy o IPN pojawia się coraz więcej "złych emocji".

Prezydent podpisał nowelizację ustawy 6 lutego oraz w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.