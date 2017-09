Karczewski: W przypadku pata rozstrzygnąć mógłby Senat

W przypadku pata sejmowego wybór sędziów KRS mógłby rozstrzygnąć Senat, również na zasadzie 3/5 głosów - uważa marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Jacek Turczyk /PAP

Prezydent Duda oświadczył w poniedziałek po spotkaniu z przedstawicielami klubów parlamentarnych, że ponieważ nie ma zgody na zmianę konstytucji, to proponuje, by w przypadku, gdy nie uda się w Sejmie wybrać członków KRS większością 3/5 głosów, w kolejnym etapie, każdy poseł mógł głosować tylko na jednego kandydata.

Do tej propozycji odniósł się Karczewski: "Propozycja do projektu #PAD: w przypadku pata sejmowego @PolskiSenat mógłby rozstrzygnąć wybór sędziów KRS, również na zasadzie 3/5" - napisał na Twitterze.

W poniedziałek prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Poinformował, że jego projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Jak mówił, w projekcie jest również zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat, przy możliwości wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. Zgodnie z projektem ustawy, w Sądzie Najwyższym będzie też utworzona Izba Dyscyplinarna.



Jak dowiedział się nieoficjalnie PAP, projekty prezydenckie ws. SN i KRS powinny trafić do Sejmu jutro.