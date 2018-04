Karczewski w RMF o głosowaniu rodzinnym: To propozycja. Ja jej nie popieram

"To nie jest program, to jest propozycja. Ja jej nie popieram" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o przedstawiony przez Jarosława Gowina pomysł głosowania rodzinnego.

Zdjęcie Stanisław Karczewski / Jakub Kamiński /PAP

Robert Mazurek: Panie marszałku o jesieni rzeczywiście trochę porozmawiamy, ale o jesieni politycznej. W listopadzie miałoby się odbyć referendum konstytucyjne - tak w każdym razie planuje to pan prezydent. Rok temu 3 maja zgłosił projekt referendum i co? I nic.

Stanisław Karczewski: - Tak, powiedział pan prezydent 3 maja o referendum, o takim zamiarze przeprowadzenia referendum. Ten pomysł ciekawy, interesujący, ale nie do końca podobał mi się szczególnie właśnie dotyczący samej daty. 11 listopada to wielkie święto, wielkie święto, które obchodzimy raz na sto lat, więc chciałbym żebyśmy i... większość obywateli chce świętować. Również przemieszczać się, to także kłopoty z uczestnictwem w referendum. Ja jestem umówiony z panem ministrem Paweł Muchą na piątek na godzinę 12 i będziemy bardzo intensywnie rozmawiać.

No właśnie, bo pan prezydent nawet powołał specjalnego ministra od referendum tylko, że jest jeden kłopot. My nawet nie znamy nawet żadnego pytania, które miałoby być Polakom zadane.

- No tak, ale jestem przekonany, że pan prezydent opracował, albo opracowuje i przygotowuje te pytania.

Ale jak się z rok wcześniej mówi, że będzie referendum, to może należałoby powiedzieć: "drodzy Polacy chcemy was zapytać o trzy rzeczy - o to, o to i o to. Wy sobie na razie podyskutujcie, a potem zagłosujcie".

- Nie, panie redaktorze, Senat podejmie decyzje dlatego że Senat jest tą ostateczną instancją, która podejmuje decyzje zerojedynkowo. Jeśli pan prezydent, jak pan prezydent przyśle taką propozycje dotyczące i pytań, ilości pytań i terminu, to możemy powiedzieć albo "tak", albo "nie". Dlatego porozmawiamy.

To na razie porozmawiajmy o opinii marszałka Karczewskiego, czyli primo: pan marszałek nie chce żeby to było 11 listopada.



- Tak, wolałbym żeby to był inny termin, choć sam pomysł przeprowadzenia referendum jest interesujący...



I właśnie to jest moje drugie pytanie....



- to już uprzedziłem. Tak, jest ciekawy, interesujący. Obywatele powinni się wypowiedzieć, to jest wypowiedź kierunkowa w jaką stronę powinny pójść zmiany w konstytucji.



Pamięta pan takie referendum. Pan jest człowiekiem, który to może....



- Starszym. Dziękuję.



Proszę. Jak pan sobie odpowiada na moje pytania, których nie zdążyłem zadać, to proszę bardzo, możemy to tak pociągnąć. Ja sobie pójdę tam kawę zostawię, dopiję.



- Nie, nie, pijemy razem, wspólnie. Bardzo proszę, wsłuchuję się.



A mówiąc poważnie, bo pan pamięta takie referendum, w którym pan premier Messner - był taki premier w PRL-u - pytał o drugi etap reformy. To jest mniej więcej też pytanie kierunkowe: "czy chcesz żeby było gorzej żeby później było lepiej".



- Panie redaktorze, są takie pytania, co do których nie znamy tak na sto procent odpowiedzi, prawda? Czy mamy wprowadzić system prezydencki, czy system kanclerski? Ja jestem zwolennikiem systemu kanclerskiego, więc to o czym zresztą wczoraj było powiedziane, spotkanie mieliśmy wczoraj....



System kanclerski to od razu dodajmy taki system, w którym....



- Mocniejszy premierowski...



...tak, więcej władzy ma premier. Ale może byśmy spytali o sens istnienia Senatu? I to nie jest złośliwość akurat, tylko mówię zupełnie poważnie. Przecież tak naprawdę Senat w Polsce jest ciałem z gruntu obcym.



- Dlaczego obcym? To jest zawsze, w czasach demokracji, w czasach kiedy byliśmy...



W czasach demokracji szlacheckiej.



-...zawsze był Senat i chciałbym żeby ten Senat....



Ale dlatego że Polska była krajem de facto federalnym.



- Panie redaktorze...



Polska nie jest dziś krajem federalnym. Nie mamy regionów ekonomicznych.



- Tak, ale też Senat nie jest też reprezentantem regionów. Senat jest druga izbą parlamentu, która koryguje izbę...



To może wprowadźmy trzecią izbę, która będzie korygowała błędy dwóch pierwszych.



- Nie, nie, tu nie chodzi o błędy. Tu chodzi o pewne spojrzenie. Inne spojrzenie, nowe spojrzenie. Jest to potrzebne.



Ale jakie inne spojrzenie? Przecież to są politycy, niektórzy byli nawet byli w Sejmie, później przeszli do Senatu, a później czasami odwrotnie z Senatu do Sejmu - to są ci sami politycy.



- Możemy się zastanowić, kto być, ma się znaleźć w Senacie, prawda? Kiedy mają się odbywać wybory? Czy wybory do Senatu i Sejmu powinny odbywać się równolegle? Ja bardzo bym chciał żeby odbywały się nierównolegle.



No tak jaki jest model amerykański, że tam wybory do Izby Reprezentantów są co dwa lata i jakąś część tej Izby się wybiera.



- Tak jest w Czechach. Tak jest również w innych krajach, we Francji.



(całość rozmowy wkrótce)