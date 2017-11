Karczewski: Zrobię wszystko, by odspawać PO od stolicy

Prawdopodobnie na początku przyszłego roku podejmiemy decyzję ws. kandydata na prezydenta Warszawy - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). Podkreślił, że jeśli to on wystartuje w wyborach na prezydenta stolicy, zrobi wszystko żeby wygrać.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Michal Wozniak /East News

Marszałek Senatu był pytany w poniedziałek w Radiu Zet o kandydata PiS w wyborach na prezydenta Warszawy. "Decyzje przed nami. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku je podejmiemy" - powiedział.



Zapewnił, że jest przygotowany na każdą decyzję PiS w tej sprawie. "Jeśli będę startował, będę robił wszystko, aby wygrać, odspawać PO od Warszawy, żeby nie dopuścić Platformy. Warszawa wymaga na pewno natychmiastowego audytu. Zostaje ktoś prezydentem, Patryk Jaki albo ja, pierwsza rzecz to jest audyt" - mówił marszałek.

Zwrócił uwagę, że nie naciska na to, aby wcześniej zapadła decyzja ws. kandydata na prezydenta stolicy. "Odpowiednie decyzje muszą zapadać w odpowiednim czasie" - zaznaczył.

Karczewski odniósł się też do medialnych wypowiedzi kandydata PO na prezydenta stolicy - Rafała Trzaskowskiego. "Czytam wszystkie wywiady pana Trzaskowskiego i wszędzie pisze i mówi to samo. Prawdopodobnie chodzi do dziennikarzy z jedną płytą. Mówi cały czas to samo. A potrzeba czegoś nowego. Warszawa potrzebuje nowego otwarcia, nowej wizji" - skomentował.