Kard. Nycz wezwał do postu od hejtu i uspokojenie debaty publiczne

​Katolicy rozpoczęli Wielki Post. To czas czterdziestodniowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku tego okresu na znak pokuty księża posypują wiernym głowy popiołem. Ten sam gest powtórzył późnym wieczorem na mszy w Świątyni Opatrzności Bożej kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Zdjęcie Kardynał Kazimierz Nycz /Stanisław Kowalczuk /East News

W kazaniu przypomniał trzy tradycyjne drogi przeżycia Wielkiego Postu, jakimi są post, modlitwa i jałmużna. Kardynał zachęcał wiernych do postu od hejtu i uspokojenia debaty publicznej. Mówił, że czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Zdaniem metropolity warszawskiego wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść.



Modlitwą, która jest drugim środkiem wielkopostnej praktyki, kardynał poleca otoczyć chorych, cierpiących i ludzi młodych. - Zastanówmy się, jak lepiej wykorzystać dynamizm młodego pokolenia. Jak ich dobrze wychować, aby poszli drogą swojego powołania, tego, co mają robić w życiu - mówił metropolita warszawski. Do takiego wychowania wezwał rodziców. Poprosił także o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Reklama

W ramach wielkopostnej jałmużny, kardynał Kazimierz Nycz zachęca między innymi do konkretnej pomocy uchodźcom i Ukraińcom. Polecił jednak, aby najpierw wesprzeć najbliższych. Ubogich we własnych rodzinach i biednych z naszego społeczeństwa.

Od mszy z kardynałem Kazimierzem Nyczem w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się w archidiecezji warszawskiej kolejna edycja wielkopostnych nabożeństw szlakiem Kościołów Stacyjnych w Warszawie. Przez 40 dni wierni spotykają się na mszach w wyznaczonych świątyniach stolicy. Poprzedza ją spowiedź i modlitwa do Bożego Miłosierdzia.