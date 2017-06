Kardynał Gulbinowicz odebrał Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Były metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz odebrał w niedzielę we Wrocławiu Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Hierarcha zastał wyróżniony za "opiekę i wsparcie udzielane w latach 80. XX wieku walczącym o niepodległą Polskę".

Zdjęcie Były metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz /Bartłomiej Kudowicz /FORUM

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Wręczana w stolicy Dolnego Śląska nagroda została ustanowiona 4 czerwca 2004 r. przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej. Wręczana jest corocznie osobom bądź instytucjom, których życie, działalność, aktywność przyczyniły lub przyczyniają się do tworzenia struktur niepodległej Polski oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, podkreślił, że kard. Gulbinowicz został uhonorowany za "opiekę i wsparcie udzielane w latach 80. XX wieku walczącym o niepodległą Polskę". "Doświadczyliśmy wtedy, w latach 80., ogromnej pomocy ze strony ówczesnego metropolity wrocławskiego" - powiedział.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił z kolei, że kardynał Gulbinowicz został wyróżniony za "wspaniałą postawę, wybitną osobowość i znakomite poczucie humoru".

Kard. Gulbinowicz odbierając nagrodę powiedział, że cieszy się, iż "stał po właściwej stronie". "To Duch Święty natchnął mnie, by być przy tych, którzy są prześladowani" - mówił kard. Gulbinowicz.

Dodał, że nagroda, którą otrzymał, to "światło rzucone pod nogi starego człowieka". "To światło jest mi potrzebne. Jestem stary, ale nie chcę jeszcze umierać, bo w Polsce dzieją się dobre rzeczy i we Wrocławiu dzieją się dobre rzeczy" - mówił duchowny.

Dotychczas wśród uhonorowanych Nagrodą im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego znaleźli się m.in.: Tadeusz Mazowiecki, George Bush senior, Stanisław Szuszkiewicz, kardynał Jean-Marie Lustiger, Vaclav Havel, Jerzy Koźmiński, Valdas Adamkus, prof. Zbigniew Brzeziński, a także Instytut Literacki w Paryżu.