Katowice gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku

Katowice zorganizują szczyt klimatyczny ONZ w 2018 roku - poinformował na Twitterze resortu środowiska minister Jan Szyszko. Konferencja klimatyczna w Polsce odbędzie się już po raz trzeci.

Zdjęcie Jan Szyszko /ADAM GUZ/POLSKA PRESS /East News

O miano miasta - gospodarza szczytu ubiegał się również Gdańsk. "Władze obu miast wykazały bardzo dobre przygotowanie organizacyjne do przyjęcia delegatów, uczestników spotkania wysokiego szczebla - szefów państw, rządów, ministrów, a także przedstawicieli mediów i obserwatorów.

W wyniku wszechstronnej analizy zapadła decyzja o wyborze Katowic jako gospodarza tego prestiżowego wydarzenia" - powiedział cytowany w komunikacie MŚ szef resortu środowiska.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W ramach szczytu w Polsce odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W imprezie ma wziąć udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów - politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

"Polska pragnie wykorzystać swoją prezydencję podczas COP (od końca grudnia 2018 r. do końca 2019 r.) do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej" - podkreślił minister Szyszko.