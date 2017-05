KE odpiera zarzuty Witolda Waszczykowskiego

Komisja Europejska odpowiada na zarzuty szefa polskiej dyplomacji.

Zdjęcie Witold Waszczykowski /Krystian Maj /Agencja FORUM

Witold Waszczykowski w wywiadzie dla portalu "Politico" powiedział, że konflikt Komisji Europejskiej z polskim rządem, dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, to "osobista krucjata" Fransa Timmermansa. Minister podkreślał, że Polska nie może pozwolić na to, by grono biurokratów wydawało polecenia państwom członkowskim.



"Komisja ubolewa, że minister polskiego rządu nie rozumie roli Komisji, jej struktury i kompetencji" - powiedział jej rzecznik Margaritis Schinas, komentując wywiad ministra Waszczykowskiego.



Dodał, że Komisja Europejska, złożona z 28 komisarzy, podejmuje decyzje wspólnie. Nawiązując do zarzutu braku legitymizacji komisarzy, rzecznik powiedział, że cała Komisja uzyskała wotum zaufania w Parlamencie Europejskim, w którym zasiadają eurodeputowani pochodzący z bezpośrednich wyborów.