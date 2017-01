Kempa zdradza dwa priorytety rządu na 2017

Ten rok to są dwa priorytety dla rządu: ochrona zdrowia i gospodarka - powiedziała w niedzielę w Jarosławiu (Podkarpackie) Beata Kempa. Szefowa kancelarii premiera wzięła udział w przekazaniu miejscowemu szpitalowi nowoczesnego ambulansu.

Zdjęcie Beata Kempa i Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Kempa powiedziała, że obecnie minister zdrowia przygotowuje reformę ochrony zdrowia, której założenia będą prezentowane w trakcie roku.



"Nie chciałabym wychodzić przed szereg, ale oczywiście znam główne założenie, to m.in. kwestia uporządkowania spraw związanych z zadłużeniem szpitali, bo to największa bolączka wszystkich organów prowadzących szpitale. Też kwestia związana z naszym hasłem wyborczym, czyli likwidacja NFZ. Dyskusje trwają, spotykamy się z przedstawicielami różnych środowisk medycznych" - zaznaczyła.

Według szefowej kancelarii premiera, przygotowywana reforma zdrowia będzie "najtrudniejszą z reform, jakie czeka rząd". "Mamy nadzieję, że totalna opozycja w Sejmie pozwoli nam pracować i przyjmować dobre rozwiązania" - dodała.

Przypomniała, że w minionym roku dla rządu najważniejsza była kwestia "inwestycji w rodzinę" i obniżenie wieku emerytalnego.

Kempa w niedzielę wzięła udział w przekazaniu Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu nowoczesnego ambulansu. Życzyła personelowi, który będzie korzystał z tej karetki, aby służyła ona ratowaniu życia. "Niech ten sprzęt pozwoli państwu jeszcze skuteczniej pracować" - dodała.

Zakupiony przez szpital ambulans kosztował prawie 500 tys. zł, większość pieniędzy (450 tys. zł) pochodziła z budżetu państwa, pozostała część z budżetu powiatu.

Ambulans typu "C" bazuje na pojeździe Mercedes Benz Sprinter i - jak podkreślały władze COM w Jarosławiu - pod względem standardu i jakości wyposażenia stanowi perełkę wśród ambulansów ratownictwa medycznego w Polsce.

Wśród wyposażenia karetki jest m.in. krzesełko kardiologiczne, przyścienny reduktor z przepływomierzem, pompa infuzyjna jednostrzykawkowa wraz z uchwytem do mocowania, materac próżniowy, aparat do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych i krwi oraz przenośny zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych.

COM w Jarosławiu jest dysponentem 4 zespołów wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zabezpieczają mieszkańców powiatu jarosławskiego, a także zdarzenia na drogach na obszarze powiatu oraz na odcinku autostrady A4 od węzła Przeworsk do węzła Korczowa.

Dwa ambulanse stacjonują w Jarosławiu, pozostałe w Radymnie i Pruchniku. Od drugiego półrocza tego roku kolejny zespół będzie stacjonował w Laszkach.