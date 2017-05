KGP: Środki przymusu wobec Igora S. były uzasadnione

Według Komendy Głównej Policji środki przymusu zastosowane wobec Igora S. były uzasadnione. Do tragedii doszło 15 maja ubiegłego roku na jednym z wrocławskich komisariatów. Igor S. został zatrzymany przez policję na wrocławskim rynku i przewieziony na komendę. Tam zmarł. Według pierwszej opinii lekarza, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Jak się okazało Igor S. został pomylony z osobą poszukiwaną za handel narkotykami.

Tymczasem dziennikarze programu "Superwizjer" TVN24 ujawnili nagrania z kamer, które są wbudowane w paralizatory. Widać na nich mężczyznę, który nie stawia oporu i jest skuty kajdankami. Policjanci natomiast kilkukrotnie rażą go prądem z paralizatora. Wszystko dzieje się w łazience na komisariacie.



W wydanym komunikacie Komenda Główna relacjonuje przebieg zdarzeń, które znalazły na komisariacie swój tragiczny finał. Według policji zatrzymany odpowiadał rysopisowi poszukiwanego i zachowywał się podejrzanie. Miał być wulgarny wobec legitymujących go funkcjonariuszy. Ci, na podstawie dowodu tożsamości, ustalili, że zatrzymany mężczyzna to - poszukiwany za oszustwa - Igor S. W drodze na komendę mężczyzna miał być agresywny, stawiać czynny i bierny opór policjantom. Stawiał również opór podczas próby założenia mu kajdanek.



"Użycie przez interweniujących policjantów środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i tasera przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, a następnie kajdanek było adekwatne do sytuacji oraz do zachowania się mężczyzny wobec, którego podjęta została interwencja" - czytamy w komunikacie policji. MSWiA, w związku z opublikowaniem nowych faktów dotyczących śmierci Igora S., skierowało do Wrocławia zespół kontrolny.