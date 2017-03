Kidawa-Błońska: Schetyna nie wygra głosowania, ale będzie czas na debatę

Możliwość złożenia wniosku o wotum nieufności to narzędzie dane przez demokrację i trzeba z niego korzystać - podkreśliła w środę w TVP1 Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Wiemy, że Grzegorz Schetyna nie wygra głosowania, ale opozycja zyska czas na debatę - dodała.

W ubiegłym tygodniu Platforma Obywatelska zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu; jako kandydat na premiera wskazany został w nim lider PO Grzegorz Schetyna.

- Opozycja w demokratycznym państwie w Sejmie ma swoje prawa. Konstruktywne wotum to jest prawo, by opozycja miała czas na przeprowadzenie debaty. W dzisiejszym Sejmie tego czasu na debatę jest bardzo mało, jest bardzo precyzyjnie wyznaczony przez marszałka. Debata pozwala na to, aby przedstawiciele opozycji mogli bardzo dokładnie przedstawić swoje racje, ocenić funkcjonowanie obecnego rządu. Ta dyskusja jest potrzebna - powiedziała w środę w TVP1 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.

Dodała, że możliwość złożenia wniosku o wotum nieufności jest demokratycznym prawem i narzędziem danym przez demokrację, z którego trzeba korzystać.

- Wiemy, że nie zmienimy premiera, mamy co do tego pewność. Wiemy, że Grzegorz Schetyna nie wygra tego głosowania, ale wiemy, że mamy debatę. I tak to traktujemy. Wszystkie kluby opozycyjne będą mogły zabrać głos w tej debacie i ocenić to, co dzieje się przez ostatnie miesiące w naszym kraju. Pan marszałek nie będzie mógł tego czasu nikomu zabrać - podkreśliła.

Dodała, że PO chce współpracować z opozycją. "Nie złożyliśmy jeszcze tego wniosku, który jest przygotowany - bez konsultacji z wszystkimi klubami opozycyjnymi. Po ostatnich konsultacjach, dziś z Nowoczesną, ten wniosek zostanie złożony - zapowiedziała. - Jestem przekonana, że w wyborach samorządowych opozycja wystartuje razem i będzie razem broniła samorządów - dodała.