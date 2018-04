Kiedy Gawłowski zostanie zatrzymany? Przebywa w kancelarii Giertycha

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego. Sekretarz generalny PO przebywa obecnie w kancelarii swojego pełnomocnika Romana Giertycha. Na miejscu jest policja.

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego i posła PO Stanisława Gawłowskiego. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa.

Giertych powiedział na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że ma nadzieję, iż nie dojdzie do tymczasowego aresztowania Gawłowskiego. "Natomiast jeżeli prokuratura lub policją chcą przeprowadzić formułę zatrzymania, to zapraszam do mnie do kancelarii, tam będziemy oczekiwać z posłem Stanisławem Gawłowskim na przybycie funkcjonariuszy (...) Mam nadzieję, że prokuratura przeprowadzi czynności, jak najszybciej" - zaznaczył.

"W moim przekonaniu - tu mówię, jako obywatel, a nie pełnomocnik - jest to pierwsza sytuacja od roku 1989, w której możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć o aresztowaniu o charakterze politycznym. Ta zgoda (Sejmu) ma charakter polityczny oczywiście, jak wszystko w Sejmie" - ocenił pełnomocnik posła PO.

Według Giertycha, prokuratura nie ma żadnych podstaw do zatrzymania, czy aresztowania Gawłowskiego, ani nawet do stawiania mu zarzutów. "Powinna dawno sprawę umorzyć" - stwierdził.

Gawłowski u Giertycha

Poseł Gawłowski newralgiczny czas postanowił spędzić w kancelarii Romana Giertycha.



Giertych zaprosił dziennikarzy, ale nie wszystkich. Nie pozwolił wejść do kancelarii dziennikarzom telewizji publicznej. Ci, według wpisów Giertycha, zablokowali schody. Adwokat wezwał policję.