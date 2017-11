Kiedy Katarzyna Lubnauer spotka się z Grzegorzem Schetyną?

"Spotkanie przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer z Grzegorzem Schetyną jest zaplanowane na najbliższe dni" - powiedziała w niedzielę Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

Katarzyna Lubnauer została w sobotę wybrana nową przewodniczącą Nowoczesnej. Głosowało na nią 149 członków partii; na jej kontrkandydata Ryszarda Petru - 140.

Gasiuk-Pihowicz w niedzielę w programie Radia Zet i Polsat News powiedziała, że Lubnauer jest po pierwszej rozmowie ze Schetyną i wiceszefem klubu PSL Markiem Sawickim. "Bardzo mnie to cieszy, bo trzeba rozmawiać. Oczywiście to jest tak, że jak patrzymy na ordynację, to widzimy, że ona wzmacnia duże ugrupowania, więc to porozumienie będzie konieczne" - oceniła.

"Takie spotkanie z Grzegorzem Schetyną jest już zaplanowane na najbliższe dni, więc będziemy rozmawiać" - poinformowała.

Pytana o porozumienie PO i Nowoczesnej w sprawie kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta stolicy Gasiuk-Pihowicz podkreśliła, że rozmowy "muszą być kompleksowe".

"Rozmowy na temat porozumień dotyczących samorządów muszą być oparte na bardzo szerokiej formule porozumienia, także z PSL i SLD. Musimy poznać także drugą stronę tego porozumienia, bo jeszcze nie znamy szczegółów. Nie zostało zatwierdzone przez żadne ciało statutowe Nowoczesnej, co nie oznacza, że nie zostanie zatwierdzone" - powiedziała.

Gasiuk-Pihowicz dodała, że pozytywnie ocenia kandydaturę Trzaskowskiego. "Pan Rafał Trzaskowski jest doświadczonym politykiem na wszystkich bardzo eksponowanych, publicznych stanowiskach, więc absolutnie jest o czym rozmawiać i te rozmowy będą się odbywały" - podkreśliła.