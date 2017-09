Kiedy powstanie partia Wolni i Solidarni? Morawiecki ujawnia plany

W styczniu odbędzie się spotkanie koła poselskiego Wolni i Sprawiedliwi ws. przekształcenia go w partię polityczną - zapowiedział we wtorek lider koła Kornel Morawiecki. Dodał, że chciałby, aby nowa formacja wystartowała w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych.

"Budujemy partię polityczną Wolni i Solidarni i ta partia jest dla nas bardzo ważna. Chcielibyśmy, aby ona startowała już za rok w wyborach samorządowych, żeby brała udział w wyborach parlamentarnych" - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie Morawiecki.

Podkreślił, że w Polsce potrzebna jest partia, która łączyłaby Polaków i stanęła "pomiędzy sporami, które dziś mamy". "Chcemy być taką formacją" - oświadczył.

Dodał, że w styczniu 2018 roku odbędzie się spotkanie koła ws. przekształcenia go w partię.

Do koła poselskiego Wolni i Solidarni, oprócz Morawieckiego, należą także Małgorzata Zwiercan i Ireneusz Zyska.

Po raz pierwszy o zamiarze przekształcenia koła w partię marszałek senior informował w kwietniu. Mówił wtedy, że nowe ugrupowanie będzie nazywało się tak samo, jak koło poselskie, które powstało w ubiegłym roku pod jego kierownictwem, czyli Wolni i Solidarni.

Kornel Morawiecki to legendarny twórca Solidarności Walczącej w okresie stanu wojennego. W wyborach do Sejmu w 2015 r. startował z listy Kukiz'15. W kwietniu ub.r. wystąpił z klubu Kukiz'15. Stało się to po tym gdy posłanka Małgorzata Zwiercan, za to, że zagłosowała w jego imieniu została usunięta z tego klubu.

Wybory samorządowe odbędą się - zgodnie z Kodeksem wyborczym - 11 listopada 2018 r.