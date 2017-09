Kiedy poznamy kandydata PiS na prezydenta stolicy? Karczewski odpowiada

Decyzja o wystawieniu kandydata PiS na prezydenta Warszawy może zapaść na przełomie roku - poinformował w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski /Stanisław Kowalczuk /East News

Karczewski powiedział w radiowej Jedynce, że jeszcze nie ma decyzji PiS w sprawie wystawienia swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Pytany o to, kiedy taka decyzja może zapaść, marszałek Senatu odpowiedział: "Myślę, że na przełomie roku. Nie wiem dokładnie, nie mamy jeszcze dokładnie ustalonego kalendarza, ale przymierzamy się do tego, rozmawiamy, analizujemy sytuację".

Odnosząc się do doniesień medialnych w sprawie wystawienia kandydatury wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, Karczewski powiedział: "Jeśli będzie jego kandydatura, to ja będę go wspierał, będę mu pomagał. Nawet mogę być szefem jego kampanii wyborczej, jeśli on chciałby".

Wybory do organów samorządu terytorialnego odbędą się w 2018 r.

Paweł Dembowski