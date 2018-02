Kiedy Wi-Fi w Pendolino? Minister wskazał datę

"Myślę, że termin instalacji internetu w pociągach Pendolino jest niezagrożony. Będzie to grudzień 2018 albo styczeń 2019" - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"W przyszłym tygodniu Alstom (producent Pendolino - PAP) przychodzi z ofertą do PKP Intercity. Myślę, że niezagrożony jest termin grudnia 2018/stycznia 2019, kiedy Wi-Fi zostanie zamontowane w Pendolino" - ocenił w sobotę w programie "Gość Wiadomości" TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Jeżeli ktoś zamawiał ten pociąg, tworzył zamówienie na dwadzieścia pociągów, i pominął tak ważną kwestię jak dostęp do Wi-Fi - mówię tu o poprzednikach - my to naprawiamy" - dodał minister.

Z kupionych przez PKP Intercity składów pasażerskich tylko w Pendolino nie ma Wi-Fi. Usługa taka działa w pozostałych zakupionych pociągach, takich jak Dart i Flirt.