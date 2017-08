Kochalska o programie 500 plus: Pomógł co trzeciej rodzinie zmniejszyć długi

Rzeczniczka prasowa InfoMonitor Halina Kochalska przedstawiła dane, według których ok. 30 proc. Polaków zdeklarowało, że dzięki pieniądzom uzyskanym przez program 500 plus, udało im się spłacić wszystkie przeterminowane zobowiązania finansowe.

Zdjęcie Kwiecień 2017: Podsumowanie pierwszego roku po wprowadzeniu programu 500 plus /Lukasz Piecyk /East News

"Po ponad roku obowiązywania programu 500 plus postanowiliśmy sprawdzić jak otrzymywane od państwa pieniądze wpływają na sytuację finansową beneficjentów programu" - powiedziała rzeczniczka prasowa Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) Halina Kochalska.

Reklama

"Okazało się, że około 30 proc. Polaków (korzystających z programu 500 plus - PAP) powiedziało, że dzięki 500 plus zmniejszyli zaległości przeterminowane, ewentualnie w ogóle spłacili wszystkie przeterminowane zobowiązania" - wyjaśniła. Jak stwierdziła, z informacji zawartych w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i BIK wynika, że "na koniec pierwszego kwartału 2016 roku ponad 32 proc. osób miało zaległości do 2 tys. zł, a po pięciu kwartałach obowiązywania programu odsetek ten spadł do niecałych 30 proc."

Mniej pożyczek w bankach

Z badania BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że dzięki 500 plus niemal 30 proc. ankietowanych uniknęło zadłużania się. "Dzięki tej pomocy nie poszli do banku po kredyt, czy też do firmy pożyczkowej po pożyczkę" - powiedziała Kochalska.

Zaznaczyła, że znaleźli się też tacy, którzy zauważyli, że pieniądze te zwiększyły ich zdolność kredytową (5 proc. ankietowanych) lub w ogóle pozwoliły ją uzyskać (5 proc.).

Jak powiedziała Halina Kochalska "72 proc. ankietowanych stwierdziło, że w pierwszej kolejności przeznacza pieniądze na potrzeby dzieci, a 26 proc. mówiło, że przede wszystkim na potrzeby całej rodziny".

Zwróciła jednak uwagę na to, że 2 proc. badanych odpowiedziało, że pieniądze z 500 plus wydaje głównie na swoje potrzeby.

Pieniądze z państwowego programu według badania przeznaczane są w pierwszej kolejności na edukację (58 proc.), odzież (58 proc.) i żywność (44 proc.). "Część osób, i to spora, mówi o oszczędnościach, o zwiększeniu wydatków też na zabawki i całkiem spora grupa powiedziała też o wzroście wydatków na wakacje właśnie dzięki programowi 500 plus" - powiedziała rzeczniczka prasowa BIG InfoMonitor.

Największa pomoc dla dzieci w woj. lubelskim

Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przez 13 miesięcy, w okresie od kwietnia 2016 r. (gdy ruszył program) do maja 2017 r. wypłacono ponad 27,6 mld zł na 3,97 mln dzieci, czyli 57,7 proc. osób przed 18 rokiem życia. Największy w kraju, bo sięgający 64 proc. odsetek dzieci uzyskujących pomoc ma województwo lubelskie. Wnioski o pomoc z programu na o kolejny okres rozliczeniowy - od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. - można składać jeszcze tylko do końca sierpnia.

Badanie wykonano przez ARC Rynek i Opinia w sierpniu 2017 r. metodą CAVI, na próbie 805 osób otrzymujących pieniądze z programu 500+ na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.