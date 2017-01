Kolejna ofiara siarczystych mrozów. Nie żyje ​62-letni bezdomny

W sobotę w podpoznańskiej miejscowości Chludowo funkcjonariusze policji znaleźli ciało 62-letniego bezdomnego mężczyzny, który zmarł z powodu wychłodzenia. W wyniku mrozów od początku października ub. roku zmarło w regionie już pięć osób.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak przekazała PAP w sobotę podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, funkcjonariusze odnaleźli ciało bezdomnego 62-latka w pustostanie w podpoznańskiej miejscowości Chludowo. Jak dodała, "obecny na miejscu lekarz medycyny sądowej wskazał jako najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci zgon z wychłodzenia".

"Policjanci znaleźli ciało w ramach monitoringu sytuacji osób bezdomnych. To są jedne z zadań policjantów w tym czasie, na które kładziemy dość duży nacisk biorąc pod uwagę warunki pogodowe" - podkreśliła w rozmowie z PAP.

Jak dodała, policjanci regularnie sprawdzają i kontrolują miejsca, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia. "Według naszych informacji są to różnego rodzaju pustostany, działki, różnego rodzaju altanki bądź też inne miejsca, o których wiemy, że mogą tam przebywać osoby bezdomne. Sprawdzamy jak sytuacja u nich wygląda także wspólnie z innymi służbami, jak straż miejska" - mówiła Liszczyńska.

Podkreśliła także, że policja już w połowie grudnia przeprowadziła wspólną akcję z Caritas archidiecezji poznańskiej, podczas której bezdomnym przekazywano m.in. ciepłe koce, ciepły prowiant i odzież.

"Informowaliśmy też osoby bezdomne o tych wszystkich miejscach, gdzie mogą otrzymać pomoc, gdzie mogą się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, wypić herbatę, czy skorzystać z sanitariatów. Jednak poza tym, że możemy im tę wiedzę przekazać, to decyzja zawsze należy do nich; jeśli się na taką drogę nie zdecydują, to zostaje nam monitorowanie na bieżąco ich sytuacji" - zaznaczyła.

Liszczyńska podkreśliła również, że funkcjonariusze policji nie mogą być w każdym miejscu o każdym czasie, dlatego też policja apeluje do mieszkańców miasta i regionu, aby każdy kto widzi osobę bezdomną kontaktował się z policją lub strażą miejską, by funkcjonariusze byli w stanie w porę zainterweniować.

W tegorocznym sezonie jesienno-zimowym jest to już piąta osoba w Wielkopolsce, która zmarła z powodu wychłodzenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało w sobotę rano, że w ostatniej dobie z powodu wychłodzenia zmarło siedem osób, natomiast jedna - w wyniku zatrucia tlenkiem.

Ze statystyk wynika, że od 1 listopada 2016 r. w Polsce w wyniku wychłodzenia zmarły 53 osoby, a 24 osoby zatruły się czadem (te statystyki obejmują okres od 1 września ubiegłego roku, gdy zaczął się sezon grzewczy).

RCB podtrzymuje apel o reagowanie na przypadki osób pozostających na mrozie i narażonych na wychłodzenie, a także o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań.