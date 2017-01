Bardzo dobra wiadomość z Kliniki Budzik. Wybudził się kolejny mały pacjent.

Szymon trafił do Budzika w wyniku urazu poniesionego podczas wypadku komunikacyjnego. Przebywa w klinice od 4 miesięcy.

"Trzymamy kciuki za szybki powrót do pełnego zdrowia" - czytamy na profilu Fundacji Akogo? na Facebooku. My też dołączamy się do tych życzeń.



(mpw)