Kolejne ofiary mrozu. Minister Błaszczak apeluje o pomoc

Ostatniej doby z wychłodzenia zmarły w kraju trzy osoby – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O pomoc osobom bezdomnym zaapelował szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie W wielu miejscach w Polsce panuje siarczysty mróz /Darek Delmanowicz /PAP

Trzy osoby zmarły ostatniej doby z powodu wychłodzenia organizmu - podało w czwartek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje, aby przekazywać informacje o osobach, które potrzebują pomocy, pod numer alarmowy 112.

"Tylko wczoraj z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby. Od początku listopada to już 76 osób" - powiedziała PAP rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz.

Centrum apeluje do obywateli o wrażliwość i przypomina, że zagrożenie śmiercią z powodu wychłodzenia nie dotyczy tylko osób bezdomnych. Bywa, że ofiarami są również osoby starsze, mieszkające samotnie czy chore; może chodzić też o osoby będące pod wpływam alkoholu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. na wschodzie, ok. 1 st. w centrum do 4 st. na zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniesie od minus 3 st. do 0; na południowym wschodzie i w dolinach karpackich będzie niższa, od minus 6 do minus 3 st., zaś na zachodnim wybrzeżu do 1 st.

Minister Błaszczak apeluje o pomoc bezdomnym w czasie mrozów

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówił dziś w radiowej Jedynce, że potrzebującym pomagają służby podlegające ministrowi, ale potrzebna jest też pomoc obywateli.

Funkcjonariusze policji i straży miejskich otrzymali polecenie do interwencji, ale - jak podkreślał minister - nikogo nie można zmusić, by poszedł do noclegowni.

Minister Błaszczak apelował też do obywateli, by reagowali, gdy widzą osobę, siedzącą na mrozie i zgłaszali taki przypadek odpowiednim służbom.