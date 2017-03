Kolejny etap przygotowań PiS do wyborów samorządowych

PiS powołało w piątek 41 koordynatorów okręgowych - dowiedziała się PAP w kierownictwie partii. To kolejny etap przygotowań Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych.

Zdjęcie Na początku marca Jarosław Kaczyński zdecydował o powstaniu Wojewódzkich Zespołów Samorządowych /Stefan Maszewski /Reporter

Decyzję podjął szef Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński.

Reklama

Koordynatorami zostali m.in. posłowie: Wojciech Zubowski (Legnica), Michał Dworczyk (Wałbrzych), Mirosława Stachowiak Różecka (Wrocław), Piotr Król (Bydgoszcz), Joanna Borowiak (Toruń), Artur Soboń (Lublin), Joanna Kopcińska (Łódź), Marek Pęk (Kraków), Józef Leśniak (Nowy Sącz), Urszula Rusecka (Tarnów), Waldemar Olejniczak (Płock), Andrzej Kosztowniak (Radom), Daniel Milewski (Siedlce), Anna Schmidt (Krosno), Bożena Borys-Szopa (Katowice), Jerzy Małecki (Olsztyn), Szymon Szynkowski vel Sęk (Poznań), Artur Szałabawka (Szczecin).

Na początku marca prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o powstaniu Wojewódzkich Zespołów Samorządowych. Każdym z nich kieruje poseł lub senator PiS zasiadający w parlamencie pierwszą kadencję.

Do kompetencji Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego należy m.in. stworzenie wojewódzkiego programu PiS (do 30 listopada 2017 r.), zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na radnych oraz opiniowanie kandydatów w wyborach do sejmików województw i ustalanie kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz do rad powiatów, miast i gmin z danego terenu.

W skład Wojewódzkich Zespołów Samorządowych wchodzą, oprócz przewodniczącego, koordynatorzy okręgowi oraz przewodniczący zarządów powiatowych PiS lub komitetów powiatowych z terenu województwa.

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego powoła Obwodowe Zespoły Samorządowe, których obszar działania stanowi okręg wyborczy do sejmiku województwa.

Obszar działania koordynatorów okręgowych pokrywa się z okręgami do Sejmu RP. Koordynatorem okręgowym z zasady miał także zostać parlamentarzysta, który zasiada pierwszą kadencje w parlamencie, a w przypadku braku takiego - radny sejmiku województwa z danego okręgu.

O potrzebie powołania specjalnych struktur na wybory samorządowe prezes Jarosław Kaczyński mówił wielokrotnie w tym i zeszłym roku, podczas spotkań z lokalnymi politykami PiS. Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku.



Tomasz Grodecki