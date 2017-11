Komisja weryfikacyjna uchyla kolejną decyzję ws. reprywatyzacji

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję wydaną z upoważnienia prezydenta m.st. Warszawy w sprawie reprywatyzacji trzech działek na stołecznym pl. Defilad.

Zdjęcie Patryk Jaki /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawo administracyjne - poinformował przewodniczący komisji Patryk Jaki. Brak było podstaw do prowadzenia sprawy i wydania decyzji merytorycznych - dodał.



Od wtorkowej decyzji strony postępowania mogą się odwołać do komisji, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Komisja 5 października przez 10 godzin badała sprawę reprywatyzacji trzech niezabudowanych działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50, które mają "analogiczne stany faktyczne".

Według portalu wPolityce.pl, urzędnicy miasta mieli wiedzę, że po II wojnie adwokat Witold Bayer wystąpił o prawo do zabudowy tych działek za symboliczną kwotę. W 1946 r. adwokata zatrzymało UB za działalność antykomunistyczną i nie dopełnił on wszelkich formalności, a po wyjściu z aresztu nie kontynuował już starań. "Na początku lat 90. prawdopodobni spadkobiercy właścicieli atrakcyjnych nieruchomości rozpoczęli jednak starania o ich odzyskanie, powołując się na działania adwokata sprzed jego zatrzymania" - podawał portal. Dodano, że urzędnicy BGN "przymknęli oko na brak formalności" i w latach 2012-2013 spadkobiercom przyznano prawo użytkowania wieczystego.

Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej; o przyznaniu mec. Grzegorzowi M., Marzenie K. i Januszowi P. praw do Chmielnej 70; o przyznaniu Maciejowi M. praw do Siennej 29 oraz o przyznaniu spadkobiercom dawnych właścicieli praw do Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny.