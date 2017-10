Komisja zdrowia spotka się z protestującymi rezydentami

Sejmowa komisja zdrowia spotka się w piątek, na wyjazdowym posiedzeniu, z protestującymi lekarzami rezydentami - poinformował szef komisji Bartosz Arłukowicz (PO). Jak podał, na obrady komisji zaprasza też m.in. premier Beatę Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zdjęcie Bartosz Arłukowicz /Andrzej Iwańczuk/Reporter /East News

"Jutro godz. 10 wyjazdowe posiedzenie KZ w szpitalu u głodujących rezydentów. Zapraszam PBSZ, Min Finansów, Min Pracy, Min Zdrowia" - napisał Arłukowicz w czwartek na Twitterze.



Protestujący od ponad tygodnia w Warszawie rezydenci spotkali się w środę m.in. z premier Szydło; rozmowy nie przyniosły jednak przełomu. Po rozmowie wznowili protest głodowy, przerwany rano, na czas rozmów z szefową rządu.



Ok. 20 lekarzy rezydentów od 2 października prowadzi głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Strajkujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.