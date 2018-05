Komorowski: Prezydent popełnia błąd, który ja kiedyś popełniłem

"Prezydent popełnia błąd, który ja kiedyś popełniłem" – powiedział w "Faktach po Faktach" były prezydent Bronisław Komorowski, pytany o planowane przez Andrzeja Dudę referendum konstytucyjne.

Zdjęcie Bronisław Komorowski /Wojciech Stróżyk /East News

"Sugerowałbym panu prezydentowi, żeby wyciągał z tego wnioski" - powiedział Komorowski, przypominając zorganizowane pod koniec jego kadencji referendum dotyczące m. in. jednomandatowych okręgów wyborczych, które zakończyło się jedynie 8 procentową frekwencja.

"Skoro nie ma żadnej siły politycznej, która by deklarowała żywe zainteresowanie referendum i gwarantowała głębokie zaangażowanie w mobilizowanie opinii publicznej, to jest ryzyko, że to się nie uda" - powiedział w "Faktach po faktach" Komorowski.

Były prezydent stwierdził także, że sam nie wziąłby udziału w referendum konstytucyjnym, ponieważ - jego zdaniem - Andrzej Duda łamał obecnie obowiązująca konstytucję.

Dodał jednak, że "warto szukać optymalnych rozwiązań".

Komorowski zapowiedział także, że zamierza opublikować "białą księgę naruszeń konstytucji w Polsce".

"Aby przypomnieć nie tylko to, co się stało, ale również zachęcić do tego, żeby to w przyszłości naprawić" - wyjaśnił. "Biała księga" - jak sprecyzował - będzie obejmować dwa i pół roku rządów obecnej ekipy.