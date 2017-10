Kompromis ws. sądów możliwy? Szef gabinetu prezydenta odpowiada

W ramach wcześniej określonych warunków istnieje szerokie pole kompromisu i prezydent ma nadzieję, że w piątkowej rozmowie z prezesem PiS jego zawarcie będzie możliwe - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przed spotkaniem Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim.

Do spotkania dojdzie około godziny 17 w Belwederze. Podczas rozmowy prezydent Duda ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie poprawek PiS do prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN. Poprawki trafiły do niego w zeszłym tygodniu.

"Pan prezydent jest otwarty na porozumienie z większością parlamentarną w sprawie projektów ustaw o reformie centralnych instytucji wymiaru sprawiedliwości" - powiedział Szczerski. "Zależy mu bowiem na tym, aby zgłoszone przez niego projekty znalazły poparcie w parlamencie, a tym samym, aby reforma weszła w życie" - mówił.

Według szefa gabinetu prezydenta, "obszar zgody w tej sprawie jest jasno określony i zaakceptowany przez obie strony rozmów, jak wynikało z wcześniejszych opinii wyrażanych przez większość parlamentarną".

"Ten obszar zgody składa się z zasady wielopartyjnej podstawy wyboru sędziów do KRS, obiektywnych i transparentnych zasady personalnej reorganizacji SN, zwiększenia praw obywateli w działaniach wymiaru sprawiedliwości oraz odpowiedniego dla państwa prawa określenia roli ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego" - powiedział Szczerski.

"W ramach tych warunków istnieje bardzo szerokie pole kompromisu i prezydent wyraża nadzieję, że w dzisiejszej bezpośredniej rozmowie z prezesem PiS będzie on możliwy do zawarcia. Dzięki temu reforma, na którą czekają Polacy wejdzie w życie" - podkreślił.