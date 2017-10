Komunikat Konferencji Episkopatu Polski ws. uchodźców

Dramat ludzi wypędzanych przez wojny, prześladowania i głód jest ciągłym wyzwaniem dla państw i Kościołów - napisali biskupi w komunikacie z 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Lublinie.

Zdjęcie Od lewej: ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, ks. prof. Antoni Dębiński, bp Artur Miziński, abp Stanisław Budzik, abp Henryk Hoser, bp Krzysztof Zadarko i ks. dr Andrzej Lubowicki /Wojciech Pacewicz (PAP) /PAP

Obrady odbywały się w piątek i sobotę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; uczelnia ta świętuje 100-lecie istnienia.



Jednym z tematów zebrania był problem migracji i uchodźców. Podczas obrad biskupi zapoznali się z założeniami pastoralnego programu Stolicy Apostolskiej "Globalny Pakt na rzecz Migrantów i Uchodźców" (Global Pact for Migrants and Refugees) opartego o cztery postawy wobec migrantów i uchodźców: przyjęcia, ochrony, promocji i integracji.

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko powiedział, że dotyczy to programu przygotowywanego przez ONZ. "Stolica Apostolska włącza się w ten program jako stały obserwator i prosi episkopaty, byśmy adaptowali te rozwiązania z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej, podejścia ewangelicznego do zjawiska migracji i uchodźców, a konkretnie - do konkretnej osoby uchodźcy i migranta. To jest formułowane w postaci 20-punktowego programu pastoralnego pt. Globalny pakt na rzecz migrantów i uchodźców" - tłumaczył na konferencji prasowej po obradach bp Zadarko.

"My jesteśmy na początku. Będziemy nad tym pracować przez najbliższe miesiące, aby przełożyć to - według wskazówek Watykanu - na warunki możliwości danego kraju" - dodał.

Bp Zadarko powiedział, że wskazania Stolicy Apostolskiej dotyczą przede wszystkim tego, aby mieć otwarte serca, pamiętać o godności człowieka, o okazaniu mu solidarności, o ewangelicznym podejściu do człowieka jako jednostki. "Cała istota tego programu polega na tym, że skupiamy się na wysłuchaniu tego konkretnego człowieka, o co on prosi i co on ze sobą przynosi. I to jest też klucz do zrozumienia tego, co dzisiaj się dzieje, żeby nie uogólniać i nie stygmatyzować wszystkich bez wyjątku grożącym niebezpieczeństwem terroryzmu, czy też niebezpieczeństwami wynikającymi z nieprzygotowania do spotkania kulturowego" - powiedział.

Jego zdaniem na przykładzie kryzysu emigracyjnego w Europie widać "gigantyczne, bardzo nieroztropne otwarcie się, wręcz nawet przyciąganie, dużych grup ludnościowych" bez wnikania w szczegóły o tym, "co ci ludzie ze sobą przynoszą, jakie mają oczekiwania i czy my jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć". "A z drugiej strony budowanie murów to nie jest rozwiązanie, dlatego że jeżeli człowiek jest zdeterminowany, żeby uciec przed śmiercią, to te mury obejdzie, nawet gdyby miał iść kilka tysięcy kilometrów" - dodał bp Zadarko.

Biskupi wskazali w tym kontekście na zaangażowanie Caritas Polska w międzynarodową kampanię kierowaną przez Caritas Internationalis "Dzielić Podróż" (Share the Journey), która ma na celu promocję kultury spotkania z migrantami i uchodźcami, zrozumienie ich tragedii i okazanie im najwłaściwszej pomocy. "Ten program jest promocją, przez dwa lata, właśnie tych czterech filarów chrześcijańskiego podejścia do uchodźcy i migranta, czyli przyjęcia, ochrony, promocji i integracji. Program, który będzie oparty o różne inicjatywy spotkania, ma promować kulturę spotkania z migrantem i uchodźcą przybywającym z różnych kultur i różnych religii" - zaznaczył bp Zadarko.

Biskupi wyrazili podziękowania wszystkim wspierającym program Caritas "Rodzina Rodzinie". "Tym programem objęliśmy ponad siedem tysięcy rodzin syryjskich, które znalazły się w sytuacji uchodźctwa (...). Zostały objęte opieką przez ponad 14 tysięcy indywidualnych podmiotów i kilka tysięcy instytucji w tym również parafii i Caritasu, na łączną kwotę 29 mln zł" - powiedział bp Zadarko. "To bardzo konkretny program adresowany do konkretnych ludzi" - dodał.

Biskupi wyrazili też wdzięczność władzom państwowym za pomoc humanitarną ofiarom konfliktu na Bliskim Wschodzie. Napisali w komunikacie, że "przypominając uchwałę Konferencji Episkopatu Polski ws. potrzeby utworzenia korytarzy humanitarnych, oczekują na inicjatywę ze strony odpowiednich władz".

Bp Zadarko powiedział, że program utworzenia korytarzy humanitarnych gwarantowałby z jednej strony bezpieczeństwo i legalność dotarcia do ludzi, którzy potrzebują pomocy, a z drugiej strony gwarantowałaby, że "nie będziemy naiwni, że nie będziemy ulegać zbyt uproszczonej wersji miłosierdzia polegającej na tym, że otwieramy ramiona i drzwi bezkrytycznie, bez żadnych warunków wstępnych". "Oczekujemy, że będą wreszcie takie warunki spełnione, że będzie można ten program otworzyć" - dodał.

Biskupi wskazali też na potrzeby duszpasterskie osób przybywających z Ukrainy do Polski. Zwrócili się do wszystkich kapłanów i wiernych o otwartość i gościnność, poprosili, by tam gdzie jest potrzeba, udzielić pomocy "w organizacji punktów duszpasterskich w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła greckokatolickiego w Polsce".

Zebranie plenarne KEP po raz pierwszy w historii odbywało się na KUL. Uczestniczyło w nim ponad 90 biskupów z całej Polski. W niedzielę biskupi wezmą udział w setnej inauguracji roku akademickiego KUL.