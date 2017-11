W sobotę po godz. 12.30 na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczął się Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych. Formacje te mają utworzyć nowe ugrupowanie polityczne. Podczas otwarcia odczytano list od nieobecnego na kongresie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Według wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Polski Razem Adama Bielana celem kongresu jest zjednoczenie tych środowisk; w kongresie ma wziąć udział ok. 1000 delegatów z całej Polski: przedstawicieli Polski Razem, środowiska Republikanów, środowisk wolnościowych. "Spodziewamy się kilku prezydentów miast, kilkudziesięciu burmistrzów i wójtów. To ma być nowy impuls do działania" - podkreślił.

Przybyłych gości powitali Adam Bielan oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

List od Jarosława Kaczyńskiego

Gościem specjalnym kongresu miał być lider PiS Jarosław Kaczyński, jednak jego udział został odwołany z powodu choroby. List od prezesa Prawa i Sprawiedliwości odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

"Sprawą najwyższej wagi jest, aby obóz Zjednoczonej Prawicy stale rósł w siłę, poszerzał się o nowe środowiska, przyciągał nowych sojuszników oraz pozyskiwał - dla idei naprawy Polski - coraz więcej Polek i Polaków" - napisał Jarosław Kaczyński.

Pezes PiS wyjaśnił w liście, dlaczego nie mógł wziąć udziału w "tak istotnym spotkaniu". Zaznaczył, że wpływ na jego absencję miała "siła wyższa, w postaci choroby". "Niezmiernie żałuję" - oświadczył szef PiS.

"Cieszę się, że zakładacie państwo nową partię, która wyłania się nie z podziału, jakiejś istniejącej formacji, ale z twórczego aktu konsolidowania najbliższych sobie ideowo środowisk politycznych. Jeszcze bardziej się cieszę, że to poszerzone o nowe kręgi ugrupowanie, wzmocni i wzbogaci naszą wspólnotę polityczną, jaką stanowi obóz Zjednoczonej Prawicy" - napisał Kaczyński.

Według niego, "sprawą najwyższej wagi" jest, aby obóz rządzący stale rósł w siłę, poszerzał się o nowe środowiska, "przyciągał" nowych sojuszników oraz "pozyskiwał dla idei naprawy i wydźwignięcia Rzeczpospolitej" coraz więcej Polek i Polaków.

"Ten cel, który przed sobą postawiliśmy jest bardzo ambitny, długookresowy, ogromnie trudny do osiągnięcia, ale wbrew temu, co mówią nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy - możliwy" - wskazał prezes PiS.

By go zrealizować - jak podkreślił Kaczyński - należy spełnić dwa warunki: dobrze rządzić i konsekwentnie podążać, ku wyznaczonemu celowi oraz "być razem bez względu na wszystko".

"Naprawa państwa jest celem cząstkowym, choć niezbędnym, swoistym narzędziem mającym służyć budowaniu pomyślności Rzeczypospolitej przez kolejne pokolenia" - dodał prezes PiS.

"Wierzę głęboko, że my jako obóz Zjednoczonej Prawicy sprostamy temu historycznemu wyzwaniu" - podkreślił.

"Jest moim największym pragnieniem stworzenie trwałych mechanizmów stanowiących fundament dalszego stałego rozwoju dynamicznego naszego kraju. (...) Mechanizmów, które nie tylko pozwolą nadrobić kilkudziesięcioletnie, a może nawet kilkusetletnie opóźnienia względem najzamożniejszych państw europejskich, ale także uzyskać przewagi konkurencyjne w różnych dziedzinach gospodarki" - napisał w liście prezes PiS.

"Kończąc, chciałbym podziękować panu prezesowi Jarosławowi Gowinowi za pamięć i zaproszenie, zaś państwu pragnę życzyć owocnych obrad oraz powodzenia w pracy na rzecz ojczyzny w nowej, współtworzonej Zjednoczoną Prawicę partii" - dodał Kaczyński.