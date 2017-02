Konrad Szymański: Premier wybierze stosowny moment na rozmowy o Tusku

Wiceszef MSZ Konrad Szymański przyznał w programie "Jeden na jeden" TVN24, że temat poparcia przez polski rząd Donalda Tuska na drugą kadencję w RE pojawił się "na marginesie rozmów" Beaty Szydło z Angelą Merkel. "Pani premier wybierze sobie stosowny moment na to, żeby przedstawić swoje pełne stanowisko w tej sprawie" - dodał.

Zdjęcie Konrad Szymański /East News

Konrad Szymański podkreślił w TVN24, że "to nie jest moment" na przedstawienie stanowiska polskiego rządu w sprawie poparcia dla kandydatury Donalda Tuska. Jak dodał, sprawa ta jest "fragmentem układanki co do przyszłości Unii Europejskiej".



Wiceszef MSZ nie chciał ujawnić, jak Beata Szydło odpowiedziała kanclerz Angeli Merkel na pytanie o poparcie polskiego rządu dla Tuska.



- Większość parlamentarna ma w oczywisty sposób określone stanowisko w tej sprawie, ale to jeszcze nie zamyka bardzo wielu innych rozwiązań - powiedział Konrad Szymański w "Jeden na jeden".



Tymczasem eurodeputowany PiS Ryszard Legutko zdradził w rozmowie z korespondentką radia RMF FM, że Jarosław Kaczyński podczas wczorajszego spotkania z Merkel powiedział wprost, iż Polska "nie może poprzeć" kandydatury Tuska.



"Prezes wyjaśnił, że nie może popierać Tuska, bo toczą się wobec niego różne postępowania i atakował polski rząd. Nie zachowywał się więc jak przystało na szafa Rady Europejskiej" - powiedział Legutko w rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginon. Jarosław Kaczyński podkreślił jednocześnie, że "stanowisko Tuska powinno zniknąć".



Konrad Szymański pytany w "Jeden na jeden" o negatywną opinię prezesa PiS w sprawie Tuska odpowiedział, że jest ona "kluczowa".