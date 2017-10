Konstanty Radziwiłł: Ważny jest pacjent, nie procedury medyczne

​"System opieki zdrowotnej w coraz lepszy sposób - dzięki dodatkowemu finansowaniu i lepszej organizacji - otacza opieką każdego, kto tego potrzebuje. Ważny jest pacjent, a nie procedury medyczne" - powiedział podczas poniedziałkowego posiedzenia RDS minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

"Zwracam uwagę na to, że system służby zdrowia nie jest budowany dla dobrej kondycji placówek opieki zdrowotnej czy to publicznych, czy prywatnych, które w nim uczestniczą; nie jest budowany - chociaż musi ich szanować - dla pracowników służby zdrowia; budowany jest dla pacjentów - wskazał podczas obrad Rady Dialogu Społecznego szef MZ.

Podkreślił, że system służby zdrowia w Polsce był w przeszłości określany mianem rynku usług zdrowotnych, rynku procedur medycznych. "To coś, co odchodzi w przeszłość i dzięki Bogu, że tak jest. To nasze wspólne osiągnięcie. Nie zrobił tego sam rząd, również państwa uwagi są bardzo często brane pod uwagę, wpływają na kierunek rozwoju zmian, które planujemy i wprowadzamy" - dodał.

Minister ocenił, że "niedługo będzie można mówić, że system opieki zdrowotnej w coraz lepszy sposób - dzięki dodatkowemu finansowaniu i lepszej organizacji - otacza opieką każdego, kto tego potrzebuje".

Jak podkreślał, system ma otaczać opieką, "a nie dawać możliwości wykonania wobec pacjentów procedur". "To jest kierunek zmian. Nie zawsze i nie wszystkim to musi się podobać, ale kierunek jest jeden - służba zdrowia służy zdrowiu ludzi. Taki kierunek realizujemy" - dodał.

Katarzyna Lechowicz-Dyl, Aleksander Główczewski