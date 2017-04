Konstruktywne wotum nieufności dla rządu? Dziś debata

W Sejmie odbędzie się dziś debata i głosowanie nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Wniosek poprą Nowoczesna i PSL - wynika z zapowiedzi obu partii. Posłowie Kukiz'15 prawdopodobnie wstrzymają się od głosu. Ich zdaniem debata, której wynik jest już przesądzony, to strata czasu.



Według Platformy Obywatelskiej rząd PiS prowadzi politykę walki z konstytucyjnym sądownictwem i niezawisłością wymiaru sprawiedliwości oraz ogranicza wolności obywatelskie, takie jak np. wolność zgromadzeń. W uzasadnieniu wniosku mowa jest także o upolitycznieniu przez PiS służby cywilnej i promocji nepotyzmu oraz skrajnego "partyjniactwa" w służbie publicznej.



Do tego dochodzi krytyka polityki zagranicznej i działań szefa MON.



Rzecznik PO Jan Grabiec mówił, że wniosek jest reakcją na "skandal w polskiej dyplomacji i największy blamaż polskiego rządu na arenie międzynarodowej od 27 lat", do którego doszło 9 marca w związku z wyborem Donalda Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej.



Sejm uchwala konstruktywne wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów, czyli potrzebne jest co najmniej 231 głosów za odwołaniem rządu i powołaniem nowego premiera. Biorąc pod uwagę, że sam klub PiS liczy 234 posłów, inicjatywa PO nie ma szansy powodzenia.