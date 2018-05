Konsul generalny RP w Nowym Jorku: Jest zdecydowana akcja prawna ws. przeniesienia pomnika

​Powtórzę to, co powiedział pan minister Jacek Czaputowicz: Jest zdecydowana akcja prawna ws. przeniesienia monumentu w tym tygodniu - mówił w poniedziałek konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski odnosząc się do planów Jersey City o usunięciu Pomnika Katyńskiego.

W ubiegły poniedziałek burmistrz Jersey City Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie Pomnik Katyński. Zapowiedział, że monument zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.



Skrytykował je marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). W odpowiedzi Fulop napisał na Twitterze: "To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć".

Marszałek Senatu, komentując w sobotę wpis Fulopa na swój temat ocenił, że jego zarzuty są "bardzo ostre i nieprawdziwe". Zapowiedział też podjęcie kroków prawnych w sprawie wpisu burmistrza Jersey City. "Konsultuję się w tej chwili z prawnikami w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Odpowiednie decyzje i kroki podejmę w przyszłym tygodniu" - zapowiedział.

Maciej Golubiewski konsul generalny RP w Nowym Jorku powiedział w poniedziałek w TV Republika, że wszystkie osoby, które muszą wiedzieć o tym, co zaszło i jaka obraza spotkała marszałka Stanisława Karczewskiego - zostały o tym poinformowane. "Jest cała gama inicjatyw, żeby wszystkie odpowiednie czynniki administracyjne Stanów Zjednoczonych dobrze wiedziały (o tym), co się stało" - podkreślił.

Nadal nie ma odpowiedzi na list ambasadora

"Działalność naszej dyplomacji jest stanowcza w tej sprawie" - dodał. Polski dyplomata zaznaczył także, że "trzeba rozdzielić dwie sprawy": obrazy Rzeczypospolitej i sprawę pomnika.

Golubiewski został też zapytany o to, czy prawdą jest, że władze Jersey City planują już we wtorek przenieść Pomnik Katyński. "Faktycznie pojawiły się tego typu wiadomości" - potwierdził konsul. Jak zapewnił, sprawdził te doniesienia w radzie miejskiej, a także rozmawiał z autorami tych informacji. "Nie ma oficjalnych potwierdzeń, że to się stanie, natomiast - z racji tego, że pojawiły się w przestrzeni publicznej - Polonia bardzo się przejęła tymi doniesieniami" - zaznaczył dyplomata.

"Powtórzę to, co powiedział pan minister Jacek Czaputowicz: jest zdecydowana akcja prawna łącząca się z tymi z wieściami o przeniesieniu tego monumentu w tym tygodniu" - podkreślił Golubiewski.

"Nie mogę uprzedzać faktów, natomiast mogę tylko zapewnić, że absolutnie wszystkie kroki prawne, które nastawione są na to, żeby zapobiec efektywnie, proceduralnie, przeniesieniu pomnika - są realizowane w tym momencie" - podkreślił.

Jak dodał, nadal nie ma odpowiedzi na list ambasadora RP w Waszyngtonie, Piotra Wilczka, który w piątek wystosował do Fulopa. Wilczek zaapelował w nim o przeproszenie marszałka Senatu.

Pomnik Katyński jest usytuowany w Jersey City, w stanie New Jersey, na placu Exchange Place. Amerykanie polskiego pochodzenia z New Jersey i Nowego Jorku wybrali go na miejsce manifestacji w rocznicę zbrodni katyńskiej, a ostatnio także katastrofy smoleńskiej.