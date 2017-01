Konsultacje MŚ z UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej

W środę rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu założeń do planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa UNESCO - poinformował PAP rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha.

"Zachęcam organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach, składania uwag, zgłaszania propozycji" - podkreślił przedstawiciel MŚ.

Paweł Mucha wyjaśnił, że projekt dostępny jest na stronie ministerstwa www.mos.gov.pl w zakładce "komunikaty".

"Prace nad zintegrowanym planem zarządzania puszczą to efekt ustaleń, jakie zapadły podczas ostatniej sesji UNESCO w Stambule (w 2016 roku - PAP). Wówczas uznano, że nie ma podstaw, aby wpisywać Puszczę Białowieską na listę zagrożonych obiektów. Chcemy, aby zarządzanie obiektem było spójne i opierało się na strategii. Nasi poprzednicy, koalicja PO-PSL, składając wniosek (o wpisanie puszczy na listę UNESCO - PAP) nie skonsultowali tego faktu z lokalną społecznością, ale jednocześnie zaniedbali przygotowanie takiego dokumentu. My to nadrabiamy" - powiedział rzecznik.

Przedstawiciel resortu poinformował ponadto, że konsultacje nad projektem założeń do planu potrwają do 10 stycznia br. "Tych, którzy będą twierdzili, że jest to zbyt krótki termin, odsyłam do pkt. 8 tego projektu, w którym wyraźnie wskazujemy, że proces konsultacji nad samym planem może trwać nawet kilka lat" - dodał.

"Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO "Bialowieza Forest" jest obiektem transgranicznym o znaczeniu międzynarodowym i podejmowane zmiany w sposobach jego zarządzania będą wymagały wyważonego podejścia i konsultacji pomiędzy państwami - stronami. Przewiduje się, że opracowanie Planu Zarządzania będzie trwało od 2 do 3 lat z uwagi na fakt, że na obszarze obiektu po polskiej stronie istnieją różne formy ochrony przyrody, niektóre z nich pokrywają się. Kolejne 2 lata to czas niezbędny na konsultacje społeczne. Wszystkie formy ochrony przyrody posiadają dokumenty planistyczne mające określony termin realizacji, w oparciu o które realizowane są zadania ochronne. Niezbędne będzie przeprowadzenie procesu weryfikacji istniejących dokumentów planistycznych oraz konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami" - czytamy w dokumencie umieszczonym na stronie MŚ.