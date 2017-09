Konsultacje prezydenckich ustaw. Każdy klub dostanie godzinę

Prezydent poświęci po godzinie na rozmowę z każdym klubem parlamentarnym w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości - mówił w TVN24 rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński. Konsultacje mają się odbyć w najbliższą środę, 13 września.

Zdjęcie Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Krzysztof Łapiński mówił, że przystępując do rozmów prezydent nie będzie miał gotowych projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Będzie natomiast słuchał uwag klubów co do tego, jakich rozwiązań one by chciały. Każdy klub ma mieć godzinę na rozmowę z prezydentem.

Reklama

Krzysztof Łapiński zapowiedział, że gotowy projekt pojawi się już po konsultacjach, blisko zapowiedzianego przez prezydenta terminu dwóch miesięcy po wecie, czyli 24 września. Efektem końcowym ma być - jak mówił prezydencki rzecznik - projekt, który Andrzej Duda "autoryzuje i popiera".

24 lipca Andrzej Duda zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Argumentował to między innymi nadmiernymi - jego zdaniem - kompetencjami ministra sprawiedliwości, zapisanymi w ustawach. Równocześnie zapowiedział przygotowanie swoich projektów w ciągu dwóch miesięcy od weta.