Kontrowersyjny film o szczepionkach. TVN zmienia termin emisji

Planowana na 3 kwietnia na antenie TVN7 emisja filmu "Wyszczepieni: od tuszowania faktów do katastrofy" została przeniesiona na maj - poinformowała stacja, która deklaruje zamiar pokazywania "odważnych filmów dokumentalnych, które poruszają trudne, ale zawsze aktualne tematy".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

W związku z planowaną na 3 kwietnia emisją filmu list do władz stacji wystosowali w mijającym tygodniu: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny Mirosław Wysocki. Napisali, że "z niepokojem o zdrowie polskiego społeczeństwa" odebrali informację o planowanej emisji "Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe".

Reklama

Zwrócili się z prośbą o przeanalizowanie, czy możliwa jest rezygnacja z emisji. "Przy podtrzymaniu decyzji o emisji filmu przez Państwa telewizję sugerujemy rozważenie poprzedzenia emisji filmu rzetelną dyskusją, opartą na wiedzy medycznej, polskich naukowców i ekspertów w zakresie szczepień" - napisali.

TVN poinformowało na swojej stronie, że emisja filmu została przełożona na maj. "TVN7 po raz kolejny planuje emisję odważnych filmów dokumentalnych, które poruszają trudne, ale zawsze aktualne tematy" - wskazano.

3 kwietnia TVN7 pokaże film "Darknet: Drugie Dno Internetu". "Planowany na ten dzień film +Zaszczepieni+ zostanie wyemitowany w wieczornym paśmie dokumentalnym w maju" - podano. 10 kwietnia, w ramach cyklu dokumentów, stacja pokaże "Mea Maxima Culpa: Milczenie kościoła", a 24 kwietnia - "Salem: historia czwórki z San Antonio".

Film "Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe" dotyczy m.in. rzekomego powiązania pomiędzy szczepionką MMR przeciw odrze, śwince i różyczce, a autyzmem.

"Nie wiemy, jakie skutki zdrowotne wśród polskiego społeczeństwa może przynieść emisja tego kontrowersyjnego filmu i ile osób zrezygnuje ze szczepień MMR, ale mając na uwadze dane dotyczące oglądalności TVN7 (średnia widownia 181 827 osób według Nielsen Audience Measurement z czerwca 2016 roku) możemy obawiać się o zdrowie bardzo wielu Polaków" - wskazano w piśmie.

Jego autorzy podnoszą, że twórcą filmu jest Andrew Wakefield, który za nieetyczne działania otrzymał naganę od brytyjskiego General Medical Council oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii. Został skreślony z brytyjskiego rejestru lekarzy w grudniu 2010 r. Podkreślają także, że pismo naukowe Lancet wycofało wcześniej opublikowane artykuły związane z jego działalnością.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) wynika, że stopniowo, ale niepokojąco stale zwiększa się liczba rodziców uchylających się od poddania swych dzieci obowiązkowym szczepieniom. W latach 2006-2010 odnotowywano jedynie około 4 tys. takich przypadków rocznie. W 2012 r. było już ich ponad 5 tys., w 2013 r. - ponad 7 tys., w 2014 r. - ponad 12 tys., a w 2015 - około 16 tys.

W 2016 r. liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła do 23,1 tys. Nadal jednak jest to znikomy odsetek wszystkich dzieci poddawanych szczepieniom. W Polsce szczepionych jest ponad 95 proc. dzieci do 2. roku życia.