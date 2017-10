Kornel Morawiecki dołączy do Zjednoczonej Prawicy?

Według informacji, do których dotarł portal wSensie.pl, marszałek senior Kornel Morawiecki ma dołączyć do Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu z klubu Kukiz'15 Morawiecki założył w Sejmie koło Wolni i Solidarni.

Kornel Morawiecki wszedł do Sejmu z list Kukiz'15, ale opuścił ruch po słynnym głosowaniu "na dwie ręce". Razem z Małgorzatą Zwiercan i Ireneuszem Zyśką utworzył koło Wolni i Solidarni. Kilka miesięcy temu zapowiedział, że przekształci się ono w partię polityczną. Zapowiedział też start w wyborach samorządowych.

Według portalu wSensie.pl Wolni i Solidarni mają dołączyć do obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie wiadomo na razie, czy staną się formalnym koalicjantem.



"Kornel Morawiecki jest ojcem wicepremiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i ministra rozwoju Mateusza. I to za jego przyzwoleniem i błogosławieństwem Morawiecki senior buduje swoje ugrupowanie" - czytamy na stronie portalu.



Do klubu PiS dołączyły ostatnio byłe posłanki Kukiz'15 Anna Maria Siarkowska i Małgorzata Janowska.