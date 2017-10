Kornel Morawiecki: Mój syn jest w tym rządzie najlepszy. Bez żalu pożegnałbym szefa MSZ

"Myślę, że rekonstrukcja rządu nie obejmie mojego syna. Jest tam najlepszym ministrem" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Kornel Morawiecki. "Bez żalu żegnałbym ministra spraw zagranicznych. Uważam, że cała polityka zagraniczna Polski jest złą polityką. Nie wiem, kto do końca ją prowadzi, ale Witold Waszczykowski powinien prowadzić, jest jej twarzą". Pytany, kogo jeszcze widziałby poza rządem, wskazał ministra infrastruktury.

Robert Mazurek, RMF FM: Panie marszałku, rekonstrukcja chyba nie obejmie pańskiego syna.

Kornel Morawiecki: - Mam nadzieję, że nie obejmie. Ja myślę, że nie obejmie, bo on jest najlepszym tam ministrem. Tak uważam.

Nie spodziewaliśmy się jakoś szczególnie innej odpowiedzi. Ale może powinien awansować? Powinien zostać premierem?

- Nie wiem, to nie są moje kompetencje kompletnie. Myślę, że na razie powinien zrobić to, co ma do zrobienia, czyli ma zadbać o tę naszą polską gospodarkę i rozwój. To jest jego główna rola i w miarę dobrze o to dba.

Skoro już pan powiedział, że najlepszym ministrem jest pański syn, to może porozmawiajmy o tych też dobrych, ale już niekoniecznie aż tak dobrych. Kogo by pan oszczędził, kogo by pan nagrodził?

- Nie wiem, czy to jest moja rola rozdawać laurki ministrom...

Jak pan chce rózgi, to możemy spytać o rózgi, ale na razie laurki.

- Nie śledzę aż tak dokładnie ich działań. To jest oczywiście ważne personalnie, ale ważna jest ta polityka socjalna, która jest polityką całego rządu, nie tylko...

Nie tylko minister Rafalskiej.

- Tak. Ta polityka zresztą powodzi się również dzięki temu, że budżet jest dopięty, bo inaczej byłoby bardzo ciężko to zrobić. To jest bardzo ważna polityka, bo to świadczy o tym, że rząd jest takim rządem solidarnościowym, bo całe duże grupy społeczne włącza do udziału w życiu takim narodowym, w życiu kulturowym i w ogóle.

Czyli Morawiecki junior i Rafalska zostają...

- Tak myślę.

A kogo by pan pożegnał bez większego żalu?

- Bez żalu żegnałbym ministra spraw zagranicznych, ale nie z powodu prywatnych ocen. Uważam, że cała polityka zagraniczna Polski jest złą polityką.

A jest pan pewien, że to on ją prowadzi?

- Nie wiem, kto ją do końca prowadzi, ale to on ją powinien prowadzić. On jest jej twarzą, jej symbolem...

Ja będę bronił Witolda Waszczykowskiego...

- Można bronić, wtedy jest szansa dyskusji o polityce zagranicznej. Bo to jest coś nienormalnego, panie redaktorze, że elity, rząd i media również nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom - i odwrotnie, po drugiej stronie to samo.

No dobrze, ale akurat minister Waszczykowski - mam wrażenie - po prostu daje temu twarz.

- No właśnie...

To co? Powinien sam zrezygnować, jeśli chce. Ale widocznie nie chce.

- Powinna być tu zmiana, bo zmiana tej polityki zagranicznej jest bardzo istotna, bo my się marginalizujemy w sytuacji dynamizmu na świecie.

Dobrze, to minister spraw zagranicznych bez większego żalu. Ktoś jeszcze? Ja panu podpowiadał nie będę.

- Pan mi nie będzie podpowiadał. Podobna sytuacja jest - ale tutaj już się wpisuję w taki chór - z ministrem infrastruktury.

No tak, jakoś przesadnie tego rozwoju nie widać.

- Nie widać też trochę wykorzystania tych środków unijnych, kolei nie widać, Mieszkania Plus i tak dalej.

Panie marszałku, właśnie mijają dwa lata od wyborów, niedługo będą dwa lata, odkąd wygłosił pan te swoje słynne przemówienia marszałka seniora w Sejmie. Jak pan ocenia z perspektywy czasu te minione dwa lata "dobrej zmiany"? To rzeczywiście dobra zmiana?

- W tym sensie, o którym zacząłem mówić - o tej sprawie społecznej, to jest "dobra zmiana". Bo to jest trochę inna Polska już w tej chwili. To jest Polska bardziej zrównoważona, bardziej taka wspólna Polska. Dawna Polska była podzielona na tych, co im się powiodło, i tych, którzy byli na marginesie. A tu wchodzą ci ludzie z marginesu...

Aczkolwiek podziały polityczne są nie mniejsze, a może nawet większe.

- Mnie chodzi o podziały ekonomiczne, ja mówię o kwestiach socjalnych. Te podziały takie ideowe, polityczne nawet się niestety pogłębiają. Po to robię tą swoją partię Wolni i Solidarni, bo uważam...

No i co, myśli pan, że jak wszyscy do niej wstąpimy, to się zjednoczymy?

- Nie, że wszyscy do niej wstąpimy, ale uważam, że jest duża przestrzeń polityczna w Polsce...

A skąd ten sukces sondażowy "dobrej zmiany"?

- Ten sukces "dobrej zmiany" jest z tego właśnie, że ludziom, że dużym grupom społecznym, poprawia się życie, że im się łatwiej żyje, że mają na podręczniki, że mają na wychowanie dzieci, na ubrania. Opowiadała mi wczoraj żona mojego przyjaciela, który umarł - byłem tam na pogrzebie - że spotkała dziecko z takiej ubogiej rodziny i widzi je w nowych ubrankach. I dziewczynka się cieszy, że może mieć wszystko nowe, że jej matka kupiła, bo jest czwórka dzieci i te dzieci mają na to. Ona ładnie wygląda, podnosi się jej duma, taka dziecięca duma taka. To jest piękne. W jakimś sensie ta duma Polska się podnosi, tym młodszym pokoleniom, te dzieci są nieprzytłumione i tak dalej. To jest bardzo ważne, strasznie ważne.

Kornel Morawiecki, marszałek senior, jest moim i państwa gościem. Panie marszałku, to ja jeszcze takie pytanie. Wbiję szpilę, ale to nie ja, to Paweł Kukiz. Paweł Kukiz powiedział tak, kiedy pan odszedł z klubu Kukiz`15: "Może Kornel, doszedł do wniosku, że dla kariery syna, pomoże prezesowi Kaczyńskiemu, przechodząc do PIS".

- Wie pan, to nie chodzi o karierę syna, bo syn o karierę swoja dba. On dla swojej kariery, rzucił swoje jakby możliwości. Ja do PiS-u nie przechodzę.

A nie przejdzie pan do Prawa i Sprawiedliwości?

- No wie pan, na razie nie przechodzę i nie widzę potrzeby, bo myślę, że PIS nawet zaprasza nas do tego wejścia, tak? A mi się wydaje, że wtedy stracilibyśmy właśnie tą szansę takiego jednoczenia Polaków. Bo inaczej PiS i PO dzielą Polaków na te dwa wyraźne obozy i to jest słabość. Ja wiem, że pan mi odpowie, że w innych krajach to podobnie wygląda, że to tendencja światowa i tak dalej. Ale to nie zmienia rzeczy, że nam Polakom zależy...

Panie marszałku, w tej chwili podzieli Polaków sprawa sądów, tzn. ustawy sądowe, które mają wejść, spotykają się z oporem znacznej części społeczeństwa. A pan jednocześnie bardzo ostro krytykuje sędziów mówiąc, że to jest nienormalne, żeby sędziowie sami siebie oceniali.

